劫2錢金戒指！宜蘭羅東銀樓搶案 30歲嫌犯半小時落網

羅東鎮中正路一家銀樓今天傍晚發生搶案。（圖由讀者提供）

首次上稿 19:09

更新時間 19:43（新增照片）

宜蘭縣羅東鎮中正路一家銀樓，今天（28日）下午5點半發生搶案，一名黑衣男搶走2錢9分重、價值5萬6000元金戒指騎車逃逸，警方啟動攔截圍捕，案發半小時後在宜蘭市逮捕涉案的吳姓男子，但搶來的金戒指疑似已經銷贓。

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據了解，案發當時，這名年約30歲的吳姓男子，騎機車停在羅東鎮中正路，走進附近銀樓，告訴劉姓老闆娘說，要購買價值6萬元金戒指，老闆娘挑選一只金戒指秤完重量，交給他試戴，不料，黑衣男拿到金戒指試戴後就往外跑，再騎乘機車逃逸。

羅東警分局獲報後，通報宜蘭縣各分局合力攔截圍捕，晚間6點，宜蘭警分局在宜蘭市中山路與宜興路口查獲吳男，但搶來的金戒指已不翼而飛，警方將追查被搶的金戒指下落。

吳姓男子（左）到羅東中正路銀樓，向老闆娘（右）佯稱要買金戒指，不料試戴時趁機搶走逃之夭夭。（圖由讀者提供）

吳姓男子騎乘機車畫面被監視器拍下。（圖由讀者提供）

涉嫌羅東鎮銀樓搶案的吳姓男子（中），宜蘭市區被警方逮捕。（圖由警方提供）

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