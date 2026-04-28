他山之石可借鏡！最高檢「日本檢察實務」新書發表

檢察總長邢泰釗今日發表法學叢書系列最後一本「日本檢察實務」。（記者吳昇儒攝）

我國雖然有許多關於日本刑事訴訟法研究，卻沒有專門針對日本檢察實務有系統介紹的書籍。最高檢察署法學研究中心決定與中華民國檢察官協會共同合作出版我國第一本論述日本檢察實務專書「日本檢察實務」，並於今日在最高檢察署貴陽講堂舉辦新書發表會，而該書也是最高檢法學叢書目前規劃發行的最後一本。

檢察總長邢泰釗指出，日本司法制度長期為我國重要參考對象，國民法官系統也是從日本引進，而台灣與日本的刑事訴訟法也各自發展出獨特的制度樣貌。本書著重於實務分析而非純學理論述，涵蓋檢察官進用、養成及職涯發展；從制度結構探討檢警關係；另就審判執行、檢察行政及偵查不公開等議題，檢視檢察權在執行與行政面向所面臨之正當性與制度信賴問題。

請繼續往下閱讀...

邢泰釗說，該書針對檢察人事與組織、偵查主體與運作、檢察處分與救濟、公訴舉證--因應裁判員制度之檢察官作為、檢察行政等六大面向進行探討，其中與我國最為不同的是，日本設有特搜部的制度。

法務部主任秘書余麗貞今天參加發表會時也說，「日本檢察實務」不僅是對日本檢察實務的研究成果，更展現臺灣檢察官在專業發展上的主動性及研究能量，透過這樣的累積，必有助於強化我國刑事法體系的整體韌性，以因應未來的各項挑戰。

今天發表會，最高檢察署更邀請日本台灣交流協會台北事務所片山和之代表、台日刑事法研究學會林裕順理事長、日本一橋大學．青山學院大學後藤昭名譽教授、國家書店宋政坤總經理等均蒞臨共襄盛舉。

最高檢察署於去年3月起，陸續推出法學叢書，分別介紹德國、日本、荷蘭、比利時、盧森堡、新加坡等國家的檢察實務，以及針對國家安全法、反滲透法、國家機密保護法及貪污治罪條例逐條評譯，直至今年4月，共出版7本一套的書籍。

檢察總長邢泰釗與作者們及日籍學者一起合影。（記者吳昇儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法