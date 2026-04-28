高雄治安詐欺案件數與財損雙減 陳其邁勉勵肯定

高雄市政府表揚阻詐有功人員，（警方提供）

高市府於今（28）日召開年度第2次治安會報，市長陳其邁親自主持，由刑大大隊長報告港都治安情況，同時也表揚聯邦銀行五甲分行、國泰世華商業銀行苓雅分行等金融機構人員，以及阻詐成功的楠梓、三民地政事務所人員。

治安會報由市警局說明全市今年1至3月治安整體表現方面，與去（114）年同期比較，全般刑案、全般竊盜、暴力犯罪案件等治安指標犯罪，呈現「發生數下降、破獲率上升」的趨勢。

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高雄市於今年3月份，每十萬人口中的詐欺受理數58.06件，財損金額（新臺幣1415.9萬元），均為當（3）月分六都最低，陳市長肯定本市打擊詐欺逐步展現成效。

陳其邁會中也向臺灣高雄、橋頭地檢署與全體警察同仁所付出之心力，表達感謝，同時要求警局單位繼續努力，保護市民生命財產安全。

警局長趙瑞華表示，警方將持續查緝各類詐欺犯罪，並因應詐欺手法不斷變化，結合金融機構、地政機關即時反映情資，藉此掌握偵辦時效，有效攔阻詐騙，防制民眾財產被害，展現橫向聯防成效，未來除全力查緝各類詐欺犯罪外，預防、治療都應並重，也會加強民眾識詐力。

高雄治安詐欺案件數與財損雙減，市長陳其邁勉勵肯定。（警方提供）

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