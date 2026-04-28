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    首頁 > 社會

    花蓮男竊機車偷打鑰匙 隨時「牽車」代步遭警逮

    2026/04/28 18:55 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮市62歲吳姓男子利用車主未拔鑰匙空檔，把車騎去「偷打鑰匙」後放回原處。（警方提供）

    花蓮市62歲吳姓男子利用車主未拔鑰匙空檔，把車騎去「偷打鑰匙」後放回原處。（警方提供）

    你的車就是我的車？花蓮市62歲吳姓男子利用車主疏忽未拔鑰匙的空檔，竟不是直接偷走機車，而是先把車騎去「偷打鑰匙」後放回原處，等自己有需求時再持複製品「領車」。花蓮分局警方昨日接獲報案，趁吳男再次作案時當場把人逮捕，並在其身上起獲作案用的複製品鑰匙，全案依竊盜罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

    花蓮警分局今指出，這起離奇的竊車案發生在27日上午9點多。55歲劉姓女車主報案表示，她把機車停放在夜市附近，不料卻親眼目睹一名陌生男子跨上她的愛車並準備騎走，她當下驚覺不對，連忙衝上前將對方攔下並報警求援。令劉女百思不解的是，機車鑰匙分明就揣在自己口袋裡，這名陌生男子究竟是如何啟動車輛？

    轄區派出所員警獲報趕抵現場，迅速控制該名吳姓男子，經盤查發現，在吳男隨身物品中，翻出一把刻印痕跡尚新的機車鑰匙。面對警方盤問，吳男見東窗事發，這才坦承這把鑰匙是專門為了這部機車「客製化」而來，讓現場處理員警也直呼：「這種手法實在太狡猾。」

    警方指出，吳男平時在花蓮市東大門夜市及市區周邊閒晃，鎖定忘記拔掉鑰匙的機車，但他並不急於當下行竊，而是先把機車騎往附近的鑰匙行，花錢委託店家打一把新的備用鑰匙，隨後再悄悄將機車騎回原位。對吳男而言，這些機車就如同他的共享機車，只要身上帶著打好的鑰匙，隨時隨地都能把機車騎走代步。

    警方查出，本月19日及22日，花蓮市區亦發生兩起機車失竊案件，手法如出一轍。警方初步調查，吳男疑似利用打新鑰匙「借車」的方式，頻繁更換交通工具，企圖製造查緝斷點，把偷來的機車當作執行其他竊盜任務的代步工具，所幸警方在27日接獲劉姓女車主報警後，立即派員趕赴現場，將正準備「領車」的吳男繩之以法。

    花蓮分局強調，吳姓男子目前已被依涉嫌竊盜罪移送臺灣花蓮地方檢察署偵辦。針對這類反覆性犯罪且具備預謀性手法的案件，警方將持續追查是否涉及其他未曝光的刑案。警方也提醒民眾，停放汽機車時，除確認是否有拔掉鑰匙，最好選擇光線充足、設有監視器鏡頭的地點，多一分警覺就能有效降低財產受損的風險。

    吳姓男子等有需求時再持複製品「領車」。（民眾提供）

    吳姓男子等有需求時再持複製品「領車」。（民眾提供）

    花蓮市62歲吳姓男子被逮。（警方提供）

    花蓮市62歲吳姓男子被逮。（警方提供）

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