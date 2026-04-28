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    社群平台推「募資計畫」吸金數百萬 瑞恩旅行社負責人、經理交保

    2026/04/28 17:55 記者劉詠韻／台北報導
    瑞恩國際旅行社負責人林新約。（記者劉詠韻翻攝）

    瑞恩國際旅行社負責人林新約。（記者劉詠韻翻攝）

    首次上稿 17:55
    更新時間 23:57（新增照片、案情）

    主打精緻小包團、15人以內成行的瑞恩國際旅行社負責人林新約與經理朱紹謙，涉嫌於臉書社團推出「三年期募資計畫」，以年息逾12%的報酬吸引民眾投資，初估涉案金額約數百萬元。台北地檢署28日發動搜索並約談林、朱到案說明，訊後依違反銀行法等罪分別諭知二人30萬及20萬交保，並限制出境出海。

    檢調獲報，林姓負責人疑自2025年8月起，透過臉書「天使投資平台」社團推出三年期募資計畫，對外宣稱每單位投資金額20萬元，提供年息逾12%報酬，並限制本金不得提前贖回，疑以高報酬條件吸引民眾投入資金。

    檢調追查發現，該募資方案採三年期投資架構，標榜第一年報酬3%、第二年4%、第三年5%，林、朱2人並透過臉書投資平台，提供募資說明書及參與協議書等文件供投資人簽署，未滿一年內即吸收資金逾數百萬元。

    北檢28日指揮調查局北部機動工作站，兵分4路搜索相關處所，並約談林新約與朱紹謙2人到案說明。檢方複訊後，依違反銀行法等罪分別諭知林男30萬交保、朱男則以20萬交保，並均限制出境出海。

    瑞恩國際旅行社經理朱紹謙。（記者劉詠韻翻攝）

    瑞恩國際旅行社經理朱紹謙。（記者劉詠韻翻攝）

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