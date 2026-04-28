畫面曝光！又是輔助駕駛釀禍 國3小客車車頭慘不忍睹

又是輔助駕駛惹禍！國3後龍段小客車「衝撞」緩撞車。（民眾提供）

37歲黃姓男子今（28）日下午1點多駕駛轎車行經國道3號南向126.2公里苗栗縣後龍路段時，黃男使用ACC輔助駕駛系統，在未注意車前狀況的情況下，直接猛力撞上內側車道由51歲王男駕駛的國道大甲工務段施工緩撞車。猛烈撞擊導致現場一度交通受阻，幸好黃男僅受輕傷且意識清楚，並未就醫。

國道公路警察局第二公路警察大隊調查指出，事故發生於今日下午1時42分。黃男當時開著愛車馳騁在內側車道，疑似開啟了輔助駕駛系統後便分心，未料前方正有工務段施工緩撞車正在作業，黃男反應不及直接追撞。警方趕赴現場處理，發現兩名駕駛酒測值均為0，事故現場迅速排除。

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國道第二大隊呼籲，現行自動輔助駕駛系統並非萬能，絕對無法應付所有突發路況，用路人駕車時應始終保持專注；警方強調，若因依賴輔助駕駛而疏忽車前狀態，導致重傷或死亡事故，除了必須擔負法律責任，亦將面臨吊扣或吊銷駕照的處分，民眾切勿拿生命開玩笑。

又是輔助駕駛惹禍！國3後龍段小客車「衝撞」緩撞車。（民眾提供）

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