徐瑞希臉書退出民眾黨無效 判決書4大理由曝光！

前公視董事徐瑞希。（資料照，記者翁靖祐攝）

被民眾黨提名為不分區立法委員名單第17名的公共電視前董事徐瑞希，在臉書聲明退出民眾黨，但未正式提出書面退黨，民眾黨卻將她註銷黨籍，她打官司請求確認黨員資格存在，台北地院上週判徐勝訴，徐仍保有民眾黨籍；判決書今天上網公開，北院法官主要以4大理由判徐瑞希勝訴。

徐瑞希2023年8月31日加入民眾黨成為正式黨員，2024年1月繳黨費，同年間獲提名為不分區立法委員名單第17名，8月24日在個人臉書頁面發表退黨聲明，民眾黨於同年12月20日通知註銷徐瑞希黨籍，徐2025年2月18日函請民眾黨確認她的黨籍存在，民眾函復稱，她發布的臉書聲明，即視為自願退黨。北院法官則以4大理由判徐勝訴，其中之一是民眾黨於通知徐註銷黨籍後，仍寄黨代表選舉公報、中央委員及中評委選舉報名資訊給她，可證退黨並未生效。

請繼續往下閱讀...

判決書列徐瑞希勝訴4大理由:

理由一：章程明定退黨表意 應以書面通知

民眾黨章程第7條規定「年齡滿十六歲並具有中華民國國籍者，認同本黨理念，得申請入黨，經本黨核可後為本黨黨員。黨員得以書面通知退黨」。法官認為，退黨行為直接涉及黨員權利義務之消滅，如免除繳黨費的義務、喪失黨職選舉權、被選舉權等，攸關政黨內部秩序與法律關係的安定，若容許僅以言詞或在社群平台上單方面貼文就產生退黨效力，恐將導致退黨意思表示的發出、生效與否，陷於認定及舉證的困難，因此章程才會明定須以書面為之，藉由客觀、可保存的文字憑據，確認退黨意思表示的內容與生效時點，以杜絕紛爭。

理由二：註銷黨籍後仍寄黨代表選舉公報給她

徐瑞希2024年12月20日被民眾黨註銷黨籍後，12月25日仍持續收到民眾黨全國黨員中心的電子郵件，通知她黨職人員選舉辦法修訂、第3屆黨代表選舉公報、第4屆中央委員及中評委選舉報名資訊，皆是攸關黨員權利義務的事項，可見徐退黨的意思表示尚未生效，而仍為民眾黨員甚明。

理由三：7名黨員退黨慣例 不爭執不代表有效

民眾黨答辯指出，歷來有朱蕙蓉等7名黨員，皆是在個人社群發布公開聲明的方式退黨，這是民眾黨行之有年的慣例。但法官認為，這7名黨員公開聲明退黨的事，屬第三人是否踐行章程規定退黨要式的問題，與本案無涉，換句話說，違反章程規定程序之舉措，不因於其他案件未爭執就轉變為有效，民眾黨持這些反覆發生且欠缺補正程序的退黨案例，來比附援引於本案，尚難憑信。

理由四：臉書退黨未提書面 僅涉個人政治誠信及社會觀感

民眾黨另辯稱，徐瑞希先在臉書發表聲明表示要退黨，並經多家新聞媒體轉載，而被公眾知悉之後，又興訟主張她的退黨不生效力，違反禁反言、誠信原則。法官指出，徐瑞希依民眾黨自訂章程的程序規範，主張她的退黨意思表示不生效力，難以認定違反誠信原則。至於徐的退黨言行，雖然前後不一，但此終究是徐個人政治誠信及社會觀感的問題，不影響她退黨表意效力的法律評價。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法