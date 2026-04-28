造假散布馬鈴薯中毒新聞，高雄檢警追有無共犯。（高市衛生局提供）

台灣進口美國加工馬鈴薯放寬標準，竟有人偽造假新聞與報導圖片，多次以臉書社團散布「高雄爆發多人食用馬鈴薯製品後不適送醫」等假訊息，引起民眾對食安恐慌，高市衛生局報案告發，高市刑大昨晚北上桃園逮汪姓男子，調查局資安工程站已早一步逮人，高雄檢警將追有無共犯。

據了解，涉案人汪男（50多歲）的臉書內容多發表反綠的言論，研判應是名政治狂熱者，是否為特定政黨的網軍？高雄檢警表示還需釐清。

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汪男涉嫌於4月25日及27日陸續於Facebook社團貼文「高市18日晚間陸續傳食物中毒」假訊息，再涉嫌誆稱是「含馬鈴薯」食品，高市衛生局昨鄭重澄清，確定「假消息」！昨晚向高市刑大報案，並報檢察官指揮偵辦。

昨晚警方持傳票北上帶人，不料，桃園地檢署已早一步指揮調查局資安站將人帶回偵訊。

高雄市衛生局表示，經查4月18日迄今，並未接獲任何醫療院所及1999通報有疑似馬鈴薯食品中毒案件，此一假訊息遭有心人士扭曲、散布。

高市衛生局表示，民眾不管因為什麼目的，只要散播謠言恐觸法，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金，切勿成為不實訊息之散布者或協力者，以致誤蹈法網。

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