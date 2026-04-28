為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    造假散布馬鈴薯中毒新聞 高雄檢警追有無共犯

    2026/04/28 16:29 記者黃良傑／高雄報導
    造假散布馬鈴薯中毒新聞，高雄檢警追有無共犯。（高市衛生局提供）

    造假散布馬鈴薯中毒新聞，高雄檢警追有無共犯。（高市衛生局提供）

    台灣進口美國加工馬鈴薯放寬標準，竟有人偽造假新聞與報導圖片，多次以臉書社團散布「高雄爆發多人食用馬鈴薯製品後不適送醫」等假訊息，引起民眾對食安恐慌，高市衛生局報案告發，高市刑大昨晚北上桃園逮汪姓男子，調查局資安工程站已早一步逮人，高雄檢警將追有無共犯。

    據了解，涉案人汪男（50多歲）的臉書內容多發表反綠的言論，研判應是名政治狂熱者，是否為特定政黨的網軍？高雄檢警表示還需釐清。

    汪男涉嫌於4月25日及27日陸續於Facebook社團貼文「高市18日晚間陸續傳食物中毒」假訊息，再涉嫌誆稱是「含馬鈴薯」食品，高市衛生局昨鄭重澄清，確定「假消息」！昨晚向高市刑大報案，並報檢察官指揮偵辦。

    昨晚警方持傳票北上帶人，不料，桃園地檢署已早一步指揮調查局資安站將人帶回偵訊。

    高雄市衛生局表示，經查4月18日迄今，並未接獲任何醫療院所及1999通報有疑似馬鈴薯食品中毒案件，此一假訊息遭有心人士扭曲、散布。

    高市衛生局表示，民眾不管因為什麼目的，只要散播謠言恐觸法，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金，切勿成為不實訊息之散布者或協力者，以致誤蹈法網。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播