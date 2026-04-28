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    首頁 > 社會

    從中國走私偽造硬幣儲悠遊卡 犯罪集團9人起訴

    2026/04/28 16:20 記者王定傳／新北報導
    新北地檢署。（資料照）

    新北地檢署。（資料照）

    男子蔡政憲自2023年起受「徐幫宏」等身分不詳人士委託，以貨運方式進口偽造大量偽造50元硬幣來台後，到台北捷運各捷運站，利用自動售票加值機對硬幣功能的漏洞或誤差，儲值悠遊卡或一卡通約21萬餘元，後來改招募他人至中國以人體運輸方式，輸入大量偽造硬幣，新北地檢署依違反懲治走私條例、組織犯罪、刑法行使偽造通用貨幣、非法由收費設備詐欺得利等罪嫌起訴蔡政憲共9人。

    檢方調查，蔡政憲夥同其弟弟蔡忠澈自2023年間，受「徐幫宏」、真實姓名不詳的微信暱稱「AAA國際快遞汪先生」委託進口以貨運報關方式，蔡政憲兄弟取得大量硬幣後，明知其中混有偽幣且品質低的變形、污損硬幣，若持往銀行兌換恐遭拒收或需支付高額鑑定費，竟從2023年初起至2024年間，持大量50元硬幣來源可疑且品質低測試退幣率高至台北捷運西門、江子翠、板橋等站，利用自機對硬幣辨識功能的漏洞或誤差，儲值至悠遊卡或一卡通，總計21萬餘元。

    其中1批以「五金配件」名義進口的硬幣，經財政部關務署基隆關扣案，送往中央造幣廠檢驗後，鑑定結果有50元硬幣4枚偽造貨幣；台北捷運也發現怪異報警處理，警方將扣得的3876枚硬幣，送往中央造幣廠檢驗後，鑑定結果共有50元硬幣33枚偽造貨幣。

    檢方調查，蔡政憲後來改變犯罪方式，以市價約75折至63折不等，向「徐幫宏」收購大量污損或偽造的新台幣50元、10元、5元、1元硬幣運回台灣牟利，後來為規避海關查驗，避免親自攜帶過量硬幣遭查緝，以每趟行程約3000元至4000元報酬，提供免費食宿及機票，招募男子洪鼎元、張世宏、林瀚昇、劉裕奎、林詠信、程國道、謝捷雄等人搭機前往上海，把硬幣夾藏於個人行李中進入台灣。檢警後來發動搜索，將扣案貨幣送往中央造幣廠檢驗後，鑑定有偽造的50元硬幣262枚、10元硬幣146枚。

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