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    三地集團前董座鍾嘉村遭起訴 友人「股市大逃殺」全中鏢

    2026/04/28 14:38 記者黃佳琳／高雄報導
    三地集團前董座鍾嘉村（中）涉案被調查，持有公司股票的友人們上演「大逃殺」被檢方查出違反證交法起訴。（資料照）

    三地集團前董座鍾嘉村（中）涉案被調查，持有公司股票的友人們上演「大逃殺」被檢方查出違反證交法起訴。（資料照）

    高雄三地集團創辦人鍾嘉村涉嫌透過灌水工程款，收受3.5億多的回扣遭檢方起訴並求刑18年，鍾嘉村被調查時，包含前台東縣長吳俊立、高雄李姓聞人等9名友人也上演「股市大逃殺」，透過相對成交、高價買入等手段操縱股價，誘使投資大眾誤判後趁機套現，估計投資大眾虧損金額高達1億4449萬元，雄檢今偵結後依違反證交法起訴吳等9人。

    檢方指出，去年4月間，鍾嘉村涉及多起司法案件被檢調偵辦，市場對北基公司信心下降，導致股價波動，持有大量股票的李姓高雄聞人、前台東縣長吳俊立、北基開發董事長呂金發等友人擔心股價崩盤導致質押股票被「斷頭」，求助鍾嘉村安排出脫持股。

    鍾嘉村隨即指示部屬與呂姓股市掮客、某證券雷姓副總等人，覓得境外公司某公司童姓負責人接手，雙方議定以股價5%的折讓款（約每股2元）及每股1元仲介費為條件進行轉單 。

    為了製造交易活絡假象，他們自去年7月起，以相對委託或逐筆相對成交等非正當手段，在盤中對沖股票，甚至在8月26日盤末以漲停價大舉委託，強拉股價漲幅達9.94%。

    檢方查出，大股東們透過此模式成功出脫持股，取得現金3億6909萬餘元，而參與仲介與操盤手則從中分得超過3600萬元的佣金與折讓款。檢調認為，鍾嘉村等9人不僅破壞證券市場秩序，更傳遞不實訊息誘使散戶進場，行為惡劣，全案依違反證交法9人，目前已與先前起訴的相牽連案件合併，由高雄地方法院審理中。

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