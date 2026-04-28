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    消防署辦台日交流研討會 借鏡沖繩經驗強化離島防救災

    2026/04/28 14:52 記者陸運鋒／新北報導
    消防署組長李明憲（左起）、消防署署長蕭煥章、沖繩縣產業振興公社台北事務所長安次嶺修、石垣市消防本部課長松田幸弘、沖繩縣知事辦公室消防防災對策課副參事照屋雅浩、內政部次長馬士元、消防署副署長簡萬瑤合影。（圖由消防署提供）

    消防署組長李明憲（左起）、消防署署長蕭煥章、沖繩縣產業振興公社台北事務所長安次嶺修、石垣市消防本部課長松田幸弘、沖繩縣知事辦公室消防防災對策課副參事照屋雅浩、內政部次長馬士元、消防署副署長簡萬瑤合影。（圖由消防署提供）

    消防署今天（28日）舉辦「2026年台灣與沖繩消防防災體制暨離島醫療後送經驗交流研討會」，邀請日本沖繩縣及石垣市代表來台交流防救災與離島醫療後送經驗；內政部次長馬士元表示，台灣與沖繩地理環境與氣候條件相近，同樣面臨颱風、地震等天災威脅，且離島地區普遍存在資源有限，災時易形成孤島等挑戰，透過交流借鏡日方實務經驗，強化台灣離島防救災體系與緊急醫療後送能力。

    今日出席研討會包括內政部次長馬士元、日本沖繩縣知事辦公室消防防災對策課副參事照屋雅浩、石垣市消防本部課長松田幸弘、沖繩縣產業振興公社台北事務所長安次嶺修及副所長江怡欣、消防署長蕭煥章及國內中央、地方防救災及醫療機關代表等共同參與。

    馬士元指出，沖繩縣轄內離島眾多，如石垣市等地區在面對急重症病患時，高度仰賴完善的跨島醫療轉診與直升機、航空器調度機制，透過日本實務經驗，能作為我國澎湖、金門、馬祖，以及綠島、蘭嶼等離島地區參考。

    此外，面對強震與海嘯威脅時，沖繩縣如何能夠在危機發生時，迅速從平時的情蒐體制，轉換為動員全體的「災害對策本部」，這種高效的情資彙整與橫向聯繫機制，非常值得台灣借鏡，建立一套穩定且高效的災害指揮體系與應變機制，是防救災單位的重大挑戰，這也是本次研討會最核心的課題。

    馬士元強調，面對日益增加的地震與海嘯風險，台灣已不僅是受助者，更有能力成為貢獻者，台灣正積極整備救災能量，若未來沖繩或南西諸島面臨大規模災害需求，台灣將第一時間提供必要資源與支援，另考量石垣市等離島對跨島醫療轉診的高度需求，台灣亦可扮演「空中支援與轉診協作」的角色，並透過深海地質調查的情資共享，與日方共同構建更穩固的跨國救護網。

    消防署今舉辦「2026年台灣與沖繩消防防災體制暨離島醫療後送經驗交流研討會」，邀請日本沖繩縣及石垣市代表來台交流防救災與離島醫療後送經驗。（圖由消防署提供）

    消防署今舉辦「2026年台灣與沖繩消防防災體制暨離島醫療後送經驗交流研討會」，邀請日本沖繩縣及石垣市代表來台交流防救災與離島醫療後送經驗。（圖由消防署提供）

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