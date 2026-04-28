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    首頁 > 社會

    維護用路人安全 林口警嚴查大型車違規

    2026/04/28 14:31 記者吳仁捷／新北報導
    新北市警林口分局持續取締台北港、西濱貨櫃等大型車超載，維護行車安全。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警林口分局持續取締台北港、西濱貨櫃等大型車超載，維護行車安全。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市林口西濱鄰近八里台北港，常有貨櫃車等大型車途經，違規、超載行駛，林口警分局4月針大型（砂石）車輛執行各類交通違規專案大執法，取締超過10餘件超載，裁罰20餘萬元，而今年共舉發1208件大型車違規 ，另取締闖紅燈等各式違規共623件，將持續宣導大型車輛駕駛行經市區、學校周邊道路及路口，應減速慢行、注意行人安全。

    林口分局統計，年初至今，共舉發1208件各類大型車輛違規，其中51件超載，裁罰總金額逾新臺幣130萬元，另取締各式違規，闖紅燈107件、超速164件、號牌汙穢85件、未經申請行駛管制路段267件，確保林口區及泰山區各重要路段等道路秩序，導正大型車輛駕駛人錯誤駕駛觀念，維護大型車自身行車及其他用路人交通安全。

    林口分局長李智源指出，因大型（砂石）車車體大且高載重，加上視線死角，發生事故動輒造成嚴重損害，林口警方除規劃防制交通事故勤務外，針對大型車超載、超速、不停讓行人、行駛管制區、未依規定使用方向燈、轉彎未依規定及闖紅燈等各式違規加強稽查取締，以提升交通執法與事故防制強度，維護行車秩序及用路人安全。

    林口警分局並呼籲砂石（大貨）車業者及駕駛人應遵守相關承載規定，確實遵守交通規則，勿抱持僥倖心態。行車期間並應隨時注意自身車輛周遭有無其他小型車輛、機車、自行車或行人，以避免因視覺死角及內輪差致發生事故；另民眾於道路上遇到砂石（大貨）車輛經過時，務必保持安全空間及適當距離，避免進入視野死角，以維自身安全。

    新北市警林口分局持續取締台北港、西濱貨櫃等大型車超載，維護行車安全。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警林口分局持續取締台北港、西濱貨櫃等大型車超載，維護行車安全。（記者吳仁捷翻攝）

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