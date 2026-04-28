特搜專家齊聚「特搜新視界」研討會 分享光復洪災跨域科技應用

新北市消防局今天舉辦「特搜新視界—跨域科技應用研討會」，邀集國內特種搜救專家，分享近年科技應用在救災的實例，引發熱烈討論。（記者吳仁捷翻攝）

新北市消防局今天舉辦「特搜新視界—跨域科技應用研討會」，邀集國內特種搜救專家，探討如何將先進科技導入特搜任務，其中聚焦科技應用在搜救犬搜索軌跡，更分享特搜醫療組在花蓮光復洪災時，出動特搜U1（雙軌派遣），達到患者分流、加速處置等實例，新北市分享將科技應用在救災、跨域整合經驗，讓各場研討都引發熱烈討論。

新北市消防局今天在緊急指揮學院，舉辦「跨域科技應用研討會」，局長陳崇岳向眾人分享新北近年救災搭配科技的應用成果，搭配搜救犬科技應用、特搜雙軌制出勤及總統盃黑客松獲獎計畫「飛騰熱血與智慧冷鏈」，與各專家們分享、討論科技應用在救災的實例。

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研討會一登場，便以搜救犬科技應用為例，分享參加世界盃比賽感想，邀請台灣大學電機工程研究所醫學工程組展示「Tracking Dog」定位裝置與路徑追蹤技術。透過定位儀器的開發與實務專題報告，呈現科技如何精確掌握搜救犬在複雜災區的搜索軌跡，大幅優化傳統搜救模式並提升人員與犬隻的安全效能。

專業實務經驗方面，會議深入解析花蓮堰塞湖案件中醫療組的處置實例，並探討「新北特搜U1（雙軌派遣）」創新機制，當重大事故發生，新北快速特搜隊醫療組到醫院領取管制藥物嗎啡，同步協調新北快搜隊醫療組醫師趕抵現場進階醫療、脫困，搭配到院前、到院後創傷小組，四方合作下，突破管制藥品使用限制，節省近1小時備藥及運送，讓緊急救援更人道、迅速。

同時，針對總統盃黑客松獲獎計畫「飛騰熱血與智慧冷鏈」進行報告，分享如何利用物聯網智慧冷鏈將急救必須的血液，前推至院前救護最前線，展現從醫療到搜救的全面科技進化。

消防局長陳崇岳表示，新北市積極探討各項跨領域科技，透過本次研討會與全國各單位進行深度技術交流與經驗分享，期許持續精進科技救援，建立更嚴密、更智慧的救災網絡，展現新北特搜接軌國際、精益求精的防災實力。

新北市消防局今天舉辦「特搜新視界—跨域科技應用研討會」，邀集國內特種搜救專家，分享近年科技應用在救災的實例；局長陳崇岳分享新北科技救災實例。（記者吳仁捷翻攝）

新北市消防局今天舉辦「特搜新視界—跨域科技應用研討會」，邀集國內特種搜救專家，分享近年科技應用在救災的實例，引發熱烈討論。（記者吳仁捷翻攝）

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