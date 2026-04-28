北市女警產後血崩身亡今解剖 丈夫、胞弟哀戚現身

台北市女警陳芊雯今解剖，檢察官向家屬說明流程等。（記者吳仁捷攝）

台北市女警官陳芊雯在三重產後不幸身亡，家屬質疑醫療疏失，檢警今天上午解剖，陳芊雯丈夫、胞弟及同事到場，表情哀戚，媒體詢問不發一語，隨著親友迅速上車離去，而檢方到場及離去時也未對外發言。

台北市警察局警務員陳芊雯18日在三重一間婦產科診所順產，未料產後血崩，診所緊急報案119二度轉診，搶救一天餘仍因失血過多，20日凌晨2時許不治，家屬哀戚不已，北市警方發布消息，也一度為陳女剛出世寶寶募款，隨後雖暫停，但外界仍持續提供相關教養，教育支應。

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家屬原先預期喜獲新成員，未料釀成悲劇，難以接受，懷疑診所誤判、延誤就醫疏失害命，21日報案，檢察官相驗確認死因是否疑為羊水栓塞等因素，排定今天上午於新北市立殯儀館解剖。

檢方今天到場，媒體詢問是否醫療疏失及進度，檢方未發言，法醫、鑑識人員隨後進入解剖室，歷時約1小時結束，但仍待報告出爐才能釐清死因。

台北市女警陳芊雯今解剖，檢察官（前方）到場後向家屬關切，說明流程等。（記者吳仁捷攝）

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