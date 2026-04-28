高市國小亮刀恐嚇？教育局介入調查

高市一所國小發生霸凌事件。（記者陳文嬋攝）

高雄市一所國小發生霸凌事件，M生家長指控孩子在校遭亮刀恐嚇生命飽受威脅，對3生提告恐嚇等罪，不過對方家長駁斥不是事實，長期忍受反被告，要求市府調查還公道，雙方各說各話；校方針對家長指控亮刀恐嚇事件，強調目前查無明確事證。

M生家長昨晚上警局提告同班3名學生，指控2月27日遭Y學生在M生抖音比中指，提告公然侮辱罪，3月20日遭C學生拿籃球丟頭，造成顏面挫傷、頭部鈍傷，提告傷害罪，4月27日遭S學生拿美工刀恐嚇，提告恐嚇罪；M母受訪表示，孩子遭受集體霸凌，甚至被亮刀恐嚇，生命飽受威脅。

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不過校方介入調查，S生1月曾與他班學生口角，手持美工刀情緒激動，經老師勸說放下，與M生無關，4月借美工刀給轉學生未使用，出言恐嚇部分經查也非S生所說所為，對於美工刀事件，當下已立即制止，並進行安全與法治教育。

校方表示，針對家長指控亮刀恐嚇事件，目前查無明確事證，目前接獲多起M生通報案件，均依規定進行校安通報，M生提告3生案件也將併案調查，全案啟動霸凌調查。

S生父親受訪駁斥不是事實，反控M生在班上經常罵髒話，甚至比中指、挑釁要求單挑等，M父昨還一度跑到補習班要找他的孩子，是不對等也不理智行為，他認為班上家長長期忍受M生行為，卻反被對方家長提告，他甚至被PO網公審，目前保留法律追訴權，要求教育局邀集第三方公正單位調查，還一個公道。

警方受理案件後，依據兒少法規定，少年法庭12歲以下兒童不受理，填寫未滿12歲偏差行為通知書，通報教育局及社會局介入輔導。

教育局表示，目前案件已報警處理，雙方家長也申請霸凌調查，已督導學校依程序辦理，並強化班級經營與輔導機制，學校也召開專案會議因應，同步通知導師加強學生關懷與追蹤，後續將透過調查釐清經過，重申「霸凌零容忍」，持續督導學校公正處理，並落實學生輔導與關懷。

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