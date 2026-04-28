警方緝毒現場查扣221萬元現金。（民眾提供）

高雄36歲自助餐小開甘姓男子，涉在仁武別墅設毒品分裝場，販售俗稱喪屍菸彈的依托咪酯菸彈，約藥腳到別墅交易時被埋伏員警逮獲，高市刑大還以柔道「捨身技」逮捕重近百公斤的王姓藥腳，查扣毒品依托咪酯2瓶、毒品咖啡包106包，以及現金新臺幣221萬餘元。

高市刑大偵一隊接獲情資，指有人自行分裝並販售依托咪酯菸彈，經深入追查出甘姓犯嫌（36歲）以住家別墅偽裝，藏身毒品分裝場，針對藥腳所需用量客製化分裝販售，據了解，甘男還是自助餐小開，家境相當優沃。

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專案小組日前見時機成熟，埋伏甘嫌仁武區別墅，當場查獲22歲王姓藥腳前往向甘購買依托咪酯菸彈，員警立刻包圍壓制，因王姓藥腳身高近185公分，重近百公斤、體型壯碩，2名小隊長試圖合力壓制不成，隨行的20歲刑事警員顏侑政見狀，立即以學校學得的「捨身技」柔道，將王嫌的雙腿抓起，終於將他順利制服上銬。

警方現場查扣大批毒品和221萬現金，甘嫌辯稱現金是賭博所得，非販毒所得，企圖想留下巨款不被沒入，警方訊後依毒品危害防制條例，將甘、王等5嫌移送法辦。

高雄自助餐小開在別墅分裝喪屍煙彈，刑警「捨身技」擒百公斤藥腳。（民眾提供）

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