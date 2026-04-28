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    首頁 > 社會

    郵務車中和巷內與機車碰撞 騎士重摔骨折痛到哀嚎

    2026/04/28 13:03 記者陸運鋒／新北報導
    丁男駕駛郵務車行經新北市中和大勇街巷內時，與張姓騎士發生碰撞，導致張男重摔倒地骨折痛到哀嚎。（記者陸運鋒翻攝）

    丁男駕駛郵務車行經新北市中和大勇街巷內時，與張姓騎士發生碰撞，導致張男重摔倒地骨折痛到哀嚎。（記者陸運鋒翻攝）

    丁姓郵務士昨天（27日）下午駕駛郵務車，行經新北市中和區大勇街巷內時，與張姓騎士發生碰撞，導致張男重摔倒地骨折痛到哀嚎，警消獲報趕抵，隨即將張男送往醫院救治，所幸沒有生命危險，事故原因仍有待釐清。

    中和警分局調查，39歲丁男昨下午2時許駕駛郵務車，沿中和大勇街25巷往29弄方向行駛，而26歲張男則是騎機車，沿中和大勇街25巷15弄往38弄方向行駛；2人行經巷內路口時發生碰撞，張男倒地後痛得不斷哀嚎，隨後由救護車送往衛福部立雙和醫院治療，經醫院診斷為左腿骨折。

    警方指出，雙方駕駛酒測值均為0毫克，已調閱監視影像還原事發經過，初步分析研判，丁男行經無號誌交叉路口，支線道設有「停」標線，疑未依規定停車再開，未讓幹線道車輛先行；張男行經無號誌交叉路口，疑未減速慢行，致生本件事故，至於肇事責任歸屬仍有待進一步調查。

    警方呼籲，行經無號誌交叉路口時，務必確實停讓、減速慢行，並注意左右來車，以免發生意外。

    雙方在巷內發生碰撞，導致騎士腿骨折送往醫院治療。（記者陸運鋒翻攝）

    雙方在巷內發生碰撞，導致騎士腿骨折送往醫院治療。（記者陸運鋒翻攝）

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