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    騎機車到外雙溪山區輪胎「消風」 員警即刻協助排除困境

    2026/04/28 12:50 記者王冠仁／台北報導
    警方提供腳踩式打氣機讓林男暫時脫困。（記者王冠仁翻攝）

    警方提供腳踩式打氣機讓林男暫時脫困。（記者王冠仁翻攝）

    林姓男子日前騎機車前往台北市外雙溪附近山區時，忽然發現自己的機車後輪輪胎漏氣，無法騎，但該處前不著村後不著店，他只好把機車停放在山路邊，再跑到附近的派出所向警方求助。員警陪同他前往查看機車，發現後輪遭鐵釘刺穿漏氣，但該處位在偏遠山區，周邊也沒有機車行，員警最後幫他指引最近的維修處所，再以腳踩式打氣機幫忙臨時充氣，讓他得以順利脫困。

    北市警士林分局翠山派出所員警陳宣廷日前在所值勤時，忽然遇到林姓男子慌慌張張跑進派出所求援。

    林男告訴警方，他騎車經過士林區中社路段時，機車後輪胎突遭不明原因漏氣，車輛瞬間失去行駛能力，被迫停放於蜿蜒的半山腰處，進退兩難；陳員隨即陪同他前往勘查車況，這才發現後輪胎遭鐵釘刺穿導致漏氣。

    由於該路段地處偏遠山區，周邊缺乏機車維修資源，陳員為了幫助林脫困，隨即提供腳踩式打氣機協助，替他的輪胎暫時補氣，並詳細指引最近的機車行位置，使機車得以勉強恢復行駛。

    士林分局呼籲，用路人駕駛車輛應謹慎查看路況，若行駛中遇馬路上障礙物或異物，可發揮防衛駕駛的概念，保持安全距離並順勢閃避而不直接輾過，可防止產生不可預期的行車危害，保護自身駕車安全，若真的不慎有發生緊急情況，可立刻聯繫警察單位做緊急協助處理。

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