為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    洗車工撞死醫大生二審仍判10年 死者父哽咽嘆：非常失望會再上訴

    2026/04/28 12:51 記者陳建志／台中報導
    23歲洗車工吳叡旻去年無照、酒駕撞死陳姓醫大生，今天台中高分院二審駁回上訴，仍判10年，陳父對此感到失望，哽咽表示會上訴到底。（資料照）

    23歲洗車工吳叡旻去年無照、酒駕撞死陳姓醫大生，今天台中高分院二審駁回上訴，仍判10年，陳父對此感到失望，哽咽表示會上訴到底。（資料照）

    台中市23歲洗車工吳叡旻去年3月與朋友飲酒狂歡後，無照駕駛豪華休旅車撞上擔任外送員的22歲陳姓醫大生，一審判10年，上訴二審後今天宣判，判決駁回，仍維持一審10年刑期，對於這樣的結果，陳父表示：「讓人失望、無法接受」，大嘆這樣的罪只判10年公平嗎？哽咽表示，自己的兒子就這樣冤死了，一定會努力替他爭取到最後，會繼續提出上訴。

    陳爸爸今天受訪表示，聽到維持原判心裡非常失望，真的不知該說什麼，兒子被撞死最終卻只判了10年，後續又有持續酒駕肇事致死的案件，很感謝3位法官的辛勞，但二審最後駁回維持原判，真的不能接受，已經和律師討論，將會上訴最高法院。

    陳爸爸表示，過去許多酒駕致死的案件，半途獲得假釋幾乎都沒有服刑到滿，加加、減減幾乎都沒有關到10年，更何況這次只判10年，對家屬來說已經算輕了，覺得法官沒有體會此類案件家屬的心情，直言今天這個判決讓人失望，也沒有符合社會的期待。

    對於二審審理期間，自己提出希望以《刑法》第185條「妨害公眾往來安全罪」，判處吳男無期徒刑，不過合議庭認為，檢察官並未以本罪起訴，後續審理也無相關資料可參考，因此不予採納。

    陳爸爸則認為，包括飆車、危險駕駛都有影響到大眾，應該適用妨害公眾往來安全罪，強調現在法律對於酒駕罰則太輕，未來修法、立法還有很長的路要走，希望現階段就能有讓人產生遏阻力的刑罰，但法官思考邏輯和大家不一樣，惡劣的酒駕肇逃、超速闖紅燈，這樣的罪只判10年公平嗎？強調這樣的刑期沒有遏阻力。

    陳爸爸難過哽咽表示，不論結果如何，作為一個爸爸，自己的兒子就這樣冤死了，不管刑罰有沒有增加，一定要努力到底，一定要爭取到最後，如果連最高法院都維持原判就沒話講，但該做的、要努力的，一定要做，一定會上訴到底。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播