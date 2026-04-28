洗車工撞死醫大生二審仍判10年 死者父哽咽嘆：非常失望會再上訴

23歲洗車工吳叡旻去年無照、酒駕撞死陳姓醫大生，今天台中高分院二審駁回上訴，仍判10年，陳父對此感到失望，哽咽表示會上訴到底。（資料照）

台中市23歲洗車工吳叡旻去年3月與朋友飲酒狂歡後，無照駕駛豪華休旅車撞上擔任外送員的22歲陳姓醫大生，一審判10年，上訴二審後今天宣判，判決駁回，仍維持一審10年刑期，對於這樣的結果，陳父表示：「讓人失望、無法接受」，大嘆這樣的罪只判10年公平嗎？哽咽表示，自己的兒子就這樣冤死了，一定會努力替他爭取到最後，會繼續提出上訴。

陳爸爸今天受訪表示，聽到維持原判心裡非常失望，真的不知該說什麼，兒子被撞死最終卻只判了10年，後續又有持續酒駕肇事致死的案件，很感謝3位法官的辛勞，但二審最後駁回維持原判，真的不能接受，已經和律師討論，將會上訴最高法院。

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陳爸爸表示，過去許多酒駕致死的案件，半途獲得假釋幾乎都沒有服刑到滿，加加、減減幾乎都沒有關到10年，更何況這次只判10年，對家屬來說已經算輕了，覺得法官沒有體會此類案件家屬的心情，直言今天這個判決讓人失望，也沒有符合社會的期待。

對於二審審理期間，自己提出希望以《刑法》第185條「妨害公眾往來安全罪」，判處吳男無期徒刑，不過合議庭認為，檢察官並未以本罪起訴，後續審理也無相關資料可參考，因此不予採納。

陳爸爸則認為，包括飆車、危險駕駛都有影響到大眾，應該適用妨害公眾往來安全罪，強調現在法律對於酒駕罰則太輕，未來修法、立法還有很長的路要走，希望現階段就能有讓人產生遏阻力的刑罰，但法官思考邏輯和大家不一樣，惡劣的酒駕肇逃、超速闖紅燈，這樣的罪只判10年公平嗎？強調這樣的刑期沒有遏阻力。

陳爸爸難過哽咽表示，不論結果如何，作為一個爸爸，自己的兒子就這樣冤死了，不管刑罰有沒有增加，一定要努力到底，一定要爭取到最後，如果連最高法院都維持原判就沒話講，但該做的、要努力的，一定要做，一定會上訴到底。

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