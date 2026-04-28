北市女警產後失血亡！挺孕肚仍參與元首維安 林炎田心痛：她很有責任心

台北市警察局今至議會警政衛生委員會進行工作報告。（記者甘孟霖攝）

台北市警局中正一分局陳姓女警18日產後因失血過多身亡，台北市警察局長林炎田今（28日）接受議員質詢指出，今早進行陳姓女警解剖，一定會給家屬真相；他也說，有與馬偕醫院保持聯繫，女警產下的女嬰現在狀況比較穩定，但還要定期觀察缺氧是否造成後續影響。

北市警局今至議會警政衛生委員會進行工作報告，議員許淑華關心女警產後離世事件。林炎田說，對同仁不幸離世感到不捨且心痛，對於家屬訴求，有關事後家屬的諮商都會全力協助；此外，昨天馬偕醫院也有傳來影片，小孩子的看起來很可愛、狀況穩定，不過缺氧是否影響孩子成長，還要看3個月、3年後再來關注。

請繼續往下閱讀...

林炎田說，警方取得家屬同意今早解剖，後續有相關事證才會確定是否因為羊水栓塞或是院方疏失，一定會還給家屬真相。

許淑華也關注北市女警比例，以及懷孕女警數量？警局指出，女警比例約有14、15％，懷孕的女警數量目前則有22位。

許淑華追問，為何陳姓女警懷胎數月時仍持續在外執勤？警局指出，女警懷孕可申請免配槍、免深夜勤，並暫時調動到內勤，甚至可以申請暫時調動到離家較近的單位，方便家人就近照顧。針對陳姓女警挺孕肚執勤，林炎田說，她主要還是負責內勤，但因為負責特勤規劃還是需要到現場觀看，但主要負責督導作業，加上陳姓女警也很有責任心，因此沒有調動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法