到超商購物機車被亂噴清潔劑 員警到場他辯稱：地板很髒

北投分局警方協調後，詹民暫不提出告訴。（資料照）

詹姓民眾昨天晚上騎機車前往住家附近一間超商購物，結束後打算騎車返家，沒想到步出超商時卻看到自己的機車，居然被一名路人拿清潔劑亂噴，氣得報警。轄區員警趕到現場調解，沒想到噴清潔劑的王姓男子卻說，是因為現場地板很髒才噴灑，想清洗地面，令詹相當傻眼。

北市警北投分局長安派出所在昨天晚上7時許接獲報案，詹姓民眾聲稱，停放在超商外的機車，莫名其妙被人亂噴清潔劑，需要警方到場協助。

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員警趕赴現場後，詹告訴警方，當時前往台北市光明路一家超商購物，將機車暫停在超商外，沒想到要騎車返家時，卻赫然發現自己的機車被一名男子拿不明清潔劑亂噴；詹以為對方故意找碴，上前理論，雙方當街大吵。

員警攔下噴清潔劑的王男，王聲稱，因為現場地面有髒汙，所以拿清潔劑過來清洗地面，過程中不小心噴濺到對方的機車。

警方說，由於詹沒有受傷，其機車雖然被噴到清潔劑但沒有財損，警方居中溝通協調後，詹暫時不提出刑事告訴。

北投分局呼籲，民眾如發生爭執糾紛，切勿因一時衝動觸法，如發現不法行為，請撥打110報案專線，警方將立即到場處理。

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