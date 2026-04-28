為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    到超商購物機車被亂噴清潔劑 員警到場他辯稱：地板很髒

    2026/04/28 12:44 記者王冠仁／台北報導
    北投分局警方協調後，詹民暫不提出告訴。（資料照）

    北投分局警方協調後，詹民暫不提出告訴。（資料照）

    詹姓民眾昨天晚上騎機車前往住家附近一間超商購物，結束後打算騎車返家，沒想到步出超商時卻看到自己的機車，居然被一名路人拿清潔劑亂噴，氣得報警。轄區員警趕到現場調解，沒想到噴清潔劑的王姓男子卻說，是因為現場地板很髒才噴灑，想清洗地面，令詹相當傻眼。

    北市警北投分局長安派出所在昨天晚上7時許接獲報案，詹姓民眾聲稱，停放在超商外的機車，莫名其妙被人亂噴清潔劑，需要警方到場協助。

    員警趕赴現場後，詹告訴警方，當時前往台北市光明路一家超商購物，將機車暫停在超商外，沒想到要騎車返家時，卻赫然發現自己的機車被一名男子拿不明清潔劑亂噴；詹以為對方故意找碴，上前理論，雙方當街大吵。

    員警攔下噴清潔劑的王男，王聲稱，因為現場地面有髒汙，所以拿清潔劑過來清洗地面，過程中不小心噴濺到對方的機車。

    警方說，由於詹沒有受傷，其機車雖然被噴到清潔劑但沒有財損，警方居中溝通協調後，詹暫時不提出刑事告訴。

    北投分局呼籲，民眾如發生爭執糾紛，切勿因一時衝動觸法，如發現不法行為，請撥打110報案專線，警方將立即到場處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播