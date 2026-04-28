越籍逃逸移工身揹3條通曾犯擄人勒贖 違停紅線落網搜出毒品

身揹3條通緝的越南籍逃逸移工郯姓男子，曾犯下擄人勒贖未入監服刑，昨與友人違規停車在紅線上被警方查獲。（記者陸運鋒翻攝）

曾犯下擄人勒贖未入監服刑的越南籍逃逸移工郯姓男子，昨天深夜由同鄉謝姓男子駕車載往新北市新店區時，因違規停車被新店分局警方盤查，郯男見狀一度想落跑，隨即遭到警方控制，除了查出他身揹3條通緝外，還在車內搜出安非他命及毒咖啡包，詢後將2人移送偵辦。

據悉，郯嫌5年前涉嫌放高利貸給在台工作的同鄉，他找來5名幫手將債務人從桃園市押到苗栗縣山區毆打、囚禁，期間還向債務人妻子勒贖越南盾15億（約新台幣180萬元），警方事後將一干人等逮捕送辦，郯嫌經法院判決有期徒刑4年定讞，但因未入監服刑，前年被發布擄人勒贖通緝。

請繼續往下閱讀...

新店警分局調查，越南籍移工31歲謝男昨駕駛轎車，載著越南籍逃逸移工35歲郯男從台中北上找朋友，2人行經新北新店區中央路時，謝男將車輛違停在紅線後下車買東西，留下郯男獨自在後座，而江陵派出所長王任嗣及林姓員警巡邏發現後盤查，見到郯男則企圖落跑，隨即先以肉身壓住車門防止脫逃，再開啟車門將郯男控制。

據知，警方在車內搜出安非他命3包（總毛重26.15公克）、毒咖啡包4包（總毛重8.41公克）等毒品，另查出郯嫌前年被桃園地方法院、桃園地檢署及雲林地檢署發布擄人勒贖、公共危險等3案通緝，隨後將2嫌帶回派出所偵辦，警詢後郯嫌解送桃園地檢署歸案，而謝嫌則依毒品危害防制條例罪嫌移送台北地偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方在車內搜出安非他命、毒咖啡包4包等毒品。（記者陸運鋒翻攝） ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法