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    3天賺3000元卻換19年！ 彰化超商男加入詐團當車手下場慘

    2026/04/28 12:44 記者顏宏駿／彰化報導
    超商店員當車手，造成15人受害，被判19年法定刑。（示意圖）

    超商店員當車手，造成15人受害，被判19年法定刑。（示意圖）

    彰化縣在便利超商打工的黃男，為了賺快錢，加入詐騙集團擔任車手，去年6月間騎著機車到員林、芳苑、田中等轄區的超商、銀行提領詐款，造成15人受害，提款金額總共89萬6千元，出勤3次才賺3000元。該案經彰化地院審理，以每罪判處1年3個月至1年4個月不等，他共有面臨法定刑19年的刑期。

    根據判決書，黃男去年5月底加入詐欺集團，負責「車手」工作，取得工作手機，依「奶姬」指示到指定地點拿取金融卡或直接至ATM提領被害人匯入的贓款，再將現金放置指定地點轉交上游「收水手」，每次提領可獲報酬，他6月間出勤3天，每次都瘋提款。

    判決書指出，每次提領的金額約5萬元至10萬元，為避免被警方鎖定，他機車前往芳苑、田中、員林等車轄區犯案，但最後都因被害人報案，警方調閱超商監視器循線將他逮捕。

    法官指出，被告正值青壯卻不循正途，助長詐騙金流，惡性非輕；多位被害人要求從重量刑，考量其在警詢及審理中坦承犯行，有悔意；其角色僅為聽從指示的末端車手，非集團核心，每罪各處1年3月至1年4月，15罪的法定刑為19年有期徒刑。目前暫不合併定應執行刑，待其他相關案件全部確定後，再由最後判決法院統一裁定。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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