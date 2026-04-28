台南左鎮母子3屍命案 檢方相驗死因喝農藥輕生

台南左鎮二寮山區傳出母子3人疑似輕生，引起地方議論及關注。（記者劉婉君攝）

台南市左鎮區昨天發生母子3人死亡命案，家境困難的母親死亡前曾要二女兒返家，接著就與兒女喝農藥自殺，留下遺書與26萬現金，同住的7旬親家，卻因不會使用手機無法報案伴3屍一晚，檢察官今日相驗確認3名死者是自殺，對現場遺留遺書與現金26萬未多作說明。

檢察官今日上午10時抵達台南市立殯儀館，針對死者遺體勘驗並指出，3名死者的死亡原因，均為飲用農藥後產生的中毒性休克。

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台南市左鎮區二寮山區27日傳出母子3人輕生，二女兒26日接到母親通知，回家處理車輛報廢，結果一回家發現59歲母親與34歲胞弟、40歲大姊死亡，現場留有1瓶殘餘的農藥及1份遺書。

與母子三人同住的還有年已7旬的親家，26日晚間，親家即發現3人一起躺在屋內角落死亡，但老翁不會使用手機、無法報案，因此獨自伴屍一晚。直到27日女兒返家，才發現母親與手足均已死亡，警方獲報後，判斷現場並無明顯外力介入或打鬥痕跡，母子三人家境並不寬裕，但遺書旁卻有26萬現金，讓警方感到疑惑。

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