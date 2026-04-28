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    首頁 > 社會

    新北家暴防治中心邀請市民 國際單寧日穿牛仔褲響應

    2026/04/28 12:12 記者翁聿煌／新北報導
    新北市家庭暴力暨性侵害防治中心邀請市民，響應國際單寧日穿牛仔褲。（新北市社會局提供）

    新北市家庭暴力暨性侵害防治中心邀請市民，響應國際單寧日穿牛仔褲。（新北市社會局提供）

    每年4月最後一個星期三「國際單寧日」，新北市社會局以「停止責備被害人、關注數位性別暴力、強化旁觀者行動」為主軸，邀請市民一起翻轉既有的性別刻板印象，社會局長李美珍表示，性暴力的責任從來不在被害人，「沒有同意，就是傷害」，只有減少誤解與偏見，並停止對受害者的衣著與行為進行檢視的二次傷害，社會才能更安全，讓更多人願意向外求助。

    新北市政府公布今年度「新北市性別平等觀念調查」，多數市民對性別暴力已有更清楚的認識，其中有94.7％的人認同「男性也可能成為性別暴力的受害者，應獲得同樣的保護」，顯示性別不再是理解暴力的限制，社會逐漸走向更全面的支持視角。新北家防中心也將持續提供不分性別的法律與專業協助，讓每一位需要幫助的人都能被接住。

    新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺說，調查也提醒大家，部分觀念仍有待改變，仍有32.2％的民眾認為性騷擾的發生與受害者的穿著或行為有關，穿什麼、怎麼表達自己，都是個人自由，不能成為合理化傷害的理由，從數據也可看出，不同世代在觀念上仍有落差，尤其是年長族群，未來宣導也會更貼近各年齡層的理解方式。

    在網路世界中，新的暴力形式同樣受到關注。調查顯示，有87.3％的民眾認為，在網路上對他人進行外貌羞辱或帶有性暗示的言論，也屬於性別暴力的一種。這代表越來越多人意識到，來自螢幕背後的文字，同樣可能造成真實的傷害。

    許芝綺表示，面對多元且不斷變化的性別暴力樣態，除了持續深化跨局處合作，更期待把「理解與尊重」落實在每個人的日常之中。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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