竹縣托嬰女童溺斃 王婉諭：中央訂水域安全標準並明訂責任機關

時代力量黨主席王婉諭（中）今偕同新竹縣議員參選人張育慈（左）、李雅芬（右），於新竹縣政府前召開記者會，要求訂定幼兒園水域設施安全標準。（記者廖雪茹攝）

新竹縣一家私立托嬰中心去年10月發生1名1歲9個月的女童跌落生態池溺斃的憾事！時代力量黨團今早在新竹縣政府前召開記者會，黨主席王婉諭指出，現行幼托水域設施法規存在根本缺失，幼托的水域零標準評鑑有盲區，要求中央訂定具體安全標準、明訂共用場域主責機關，並要求新竹縣政府立即全面盤查轄內水域設施、公開說明調查結果。

王婉諭偕時力新竹縣議員參選人竹北西區李雅芬、竹北東區張育慈召開「別再讓小小孩落水，幼托水域安全漏洞快補」記者會。王婉諭表示，女童跌落水池溺斃，水池水深20公分、池邊木柵欄高度50公分、柵欄缺口寬度50至100公分，1歲半的孩子可以直接從缺口爬入。事發當天，戶外活動現場由1名老師獨自看顧5名幼童，從女嬰落水到被發現，已經過了約20分鐘。

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王婉諭指出，這起意外凸顯3個漏洞。第一，現行師生比規定以人數比例計算，沒有規範開放場域的實際照顧人力配置標準，帳面數字符合規定，卻無法反映戶外空間的照顧風險。第二，這起事件之前已有幼童跌落過同一座水池，但主管機關沒有收到任何通報；現行制度對未造成傷亡的兒童安全事故沒有強制通報規定。第三，這所附設托嬰中心的幼兒園，通過了所有評鑑，現行法規對於戶外水池的水深、圍欄高度、缺口寬度、閘門上鎖等規定，全都是缺漏的。

張育慈指出，現行法規規定幼兒園戲水池應符合國家標準，但國家標準對圍欄高度、缺口寬度、閘門規格根本沒有訂定，稽查員到現場無從判定不合格。評鑑項目上也沒有幼童可接觸的開放水域安全查核項目。這間機構同時設有托嬰中心和幼兒園，托嬰由衛福部主管、幼兒園由教育部主管，但戶外水池無任何一方列入清單。

李雅芬則提出3項具體要求：立即清查轄內所有幼兒園及托嬰中心的水域設施現況，公布清查結果讓縣民安心；儘速提供當事家長完整調查結果，公開說明事件來龍去脈，修補家長對於托育環境的信任。她進一步要求，與其被動等待中央修法，不如由新竹縣帶頭成為守護幼兒安全的領頭羊。

女嬰不明原因掉入園內約20公分深的生態池有一處缺口。（民眾提供）

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