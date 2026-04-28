蘆竹警攔查可疑機車 後座乘客心虛丟包「喪屍煙彈」

南竹所員警27日攔查1輛雙載機車，後座34歲男子趁隙丟掉俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯及加熱器，當場被員警識破。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市蘆竹警分局南竹派出所員警昨（27）日執行巡邏勤務時，在蘆竹區光明路二段發現1輛雙載機車形跡可疑，攔查時後座34歲男子趁隙丟掉俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯及加熱器，被員警當場識破逮人。

警方表示，​南竹所員警盤查該名男子時，察覺他神情極度緊張，隨即發現男子趁隙將不明物品往路邊丟棄，員警立即制止並當場查獲依託咪酯煙彈及加熱煙桿，經現場初步檢驗呈現陽性反應，訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

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警方表示，新興毒品依託咪酯對社會危害甚鉅，吸食後會導致意識不清、身體不受控地抽搐，嚴重威脅用路人及民眾安全，將持續強化巡邏與查緝力道，杜絕毒品流入街頭。

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南竹所員警27日攔查1輛雙載機車，後座34歲男子趁隙丟掉俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯及加熱器，當場被員警識破。（記者鄭淑婷翻攝）

34歲男子被警方攔查時，趁隙丟掉俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯及加熱器。（記者鄭淑婷翻攝）

34歲男子被警方攔查時，趁隙丟掉俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯及加熱器。（記者鄭淑婷翻攝）

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