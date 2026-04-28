彰警突襲毒品分裝場 男僅著內褲爬屋落跑被逮

男子僅著內褲化身「阿湯哥」飛簷走壁，警方為他捏冷汗。（圖由警方提供）

彰化縣警局鹿港分局日前查緝一處隱藏在透天厝的毒品分裝場，郭姓男子發現警察上門，連衣服都來不及穿即躍入陽台，僅著內褲在連棟4樓透天厝之間攀爬，化身「阿湯哥」飛簷走壁，跟警方大玩你追我跑，員警高喊「危險啦，會掉下來」；雙方耗了1個小時之久，最終郭男氣力放盡，藉由警方架設的梯子爬下樓投降，警方從住處起出安非他命、分裝工具等贓物，訊後依毒品罪嫌移送法辦。

彰化縣警局今天（28日）舉行打詐儀表板記者會，人氣網紅「工地小蜜蜂——小豬」擔任防詐大使。小豬分享說，自經營短影音以來，持續有人盜用其照片冒充本人，建立高度相似的假帳號進行交友詐騙或販售商品，即便多次檢舉下架，對方仍屢刪屢建。她提醒其本人帳號均具官方認證標章，不會私下交友或主動兜售商品，民眾應提高警覺避免受騙。

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局長陳世煌指出，他們今年累計瓦解詐欺集團42團，逮捕犯嫌280人，並依法查扣汽車及現金等值達3億4652萬餘元，透過警銀合作有效攔阻匯款1億2448萬餘元。另查獲毒品案274人，合計查獲毒品14.1公斤與3669包毒品咖啡包。槍砲案偵破17件、逮捕19人，並起獲槍枝12枝及子彈88顆。

員林警分局接獲線報，發現一個詐欺集團廣招車手及收簿手從事洗錢，檢警多次在台中拘提搜索，陸續將13名嫌犯逮捕到案，瓦解該集團；鹿港警分局則在清查一處毒品分裝場時，40歲郭姓男子為躲避警方查緝，從4樓陽台利用建築地形攀爬逃逸，沿著屋簷爬上爬下，警方為免發生意外，還聯繫消防隊出動雲梯車、救護車支援，最終郭男見無處可逃束手就擒。

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男子穿著內褲在透天厝間攀爬，員警擔心他掉下來。（圖由警方提供）

男子僅著內褲化身「阿湯哥」爬上爬下，警方都為他捏冷汗。（圖由警方提供）

彰化縣警局宣示打詐決心。（記者湯世名攝）

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