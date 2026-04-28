高雄男嗆「我軍火很大」掏包包比開槍 脅迫養生館賠1億後竟突離世

高雄男嗆「我軍火很大」掏包包比開槍 脅迫養生館賠1億後竟突離世2026/04/28 11:07 記者黃佳琳／高雄報導
蘇姓男子恐嚇養生會館賠1億元，事後因故離世「公訴不受理」。示意圖（資料照）
蘇姓男子去年底因在養生會館講電話太大聲遭勸阻，竟惱羞成怒，他不僅傳訊息脅迫會館經理和女員工「下跪道歉或賠1億」，還跑去另家商店借電話時，對店員做出掏槍、開槍手勢，被捕後於派出所腳踢、水潑承辦員警，但蘇男遭起訴後，卻於今年3月離世，被法官諭知「公訴不受理」。
判決指出，去年12月10日下午4點多，蘇姓男子在三民區某養生會館因講電話音量過大，與呂姓經理發生爭執。蘇男事後怒不可遏，接連向館內多名芳療師傳送LINE訊息，內容語帶威脅，恐嚇要經理在午夜前「跪在門口道歉」或賠償新台幣1億元，否則將持槍掃射。
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當晚8點多，蘇男跑到附近的商家借電話，向店員吹噓自己「軍火很大」，並將手伸進包包故作掏槍狀，再以手勢模擬射擊，導致店員心生恐懼報警。警方獲報在會館門口逮捕蘇男，但他進到派出所後仍不知收斂，竟持瓶裝水潑向執勤員警，還出腳踢傷警察。
檢察官今年1月依強制未遂、恐嚇及妨害公務罪起訴蘇男，但高雄地方法院今年3月開庭審理時，發現蘇男突然離世，因此根據刑事訴訟法規定，被告死亡者應諭知不受理判決。