郭新政珠寶詐欺被判刑 涉教唆他人串證判6月

郭新政。（資料照）

已故台北市議員李新的前女友郭新政，被控出示不實當票涉珠寶詐欺，蕓賞珠寶公司提民事求償，郭新政雖獲改判免賠確定，但針對不實當票所涉詐欺一案，台北地檢署查出，郭新政涉嫌教唆當鋪負責人等人於台北地院出庭時須「口徑一致」，企圖影響法官的心證，依偽證罪起訴郭。台北地院今日審結本案，依偽證罪處郭6月有期徒刑。可上訴。

全案起源於2013年間，沈記玉飾小開沈昊諺從2013年12月初開始，接連向蕓賞負責人馬聖齋、嚴嘉慧夫妻佯稱，有客人要看貨購買鑽石，沈代為銷售，陸續從蕓賞取走共價值2億876萬元的30件鑽石、珠寶，卻質當給典精品當舖。此外，洪女則指控，她於2013年9月認識沈昊諺，沈藉口有客戶要買鑽石，他可代為出售她的6.29克拉鑽戒，洪女交付鑽戒後，沈卻拿去大千當鋪典當花用。

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後來沈昊諺找郭新政出資6000多萬元，向當舖贖回其中6顆鑽石，交由郭新政保管，答應付給她利息及鑽石保管費；蕓賞為了取回這6顆被沈男騙走的鑽石，找郭新政協調，郭新政卻拿出偽造的當票宣稱已典當給大展當鋪，於是蕓賞又付了7147萬元給郭新政，這才取回鑽石。蕓賞後來發現鑽石其實並未典當，當票是假造的，郭新政因而吃上詐欺等官司。

郭新政因被控於珠寶詐欺案中偽造當票，高院於2017年已將郭新政依行使業務登載不實文書罪，判處4月徒刑、得易科罰金12萬元定讞，而北檢又查出，郭新政明明未曾以6647萬元價格，將珠寶轉質給當舖，卻涉嫌教唆當鋪負責人等人於台北地院出庭時需配合她的說詞，試圖藉此規避法律責任，於2022年依偽證罪起訴郭新政。台北地院今日審結，依偽證罪判處郭新政6月有期徒刑。可上訴。

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