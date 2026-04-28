還沒長大就被毒死 台東部落遭不定期毒狗一個月死3隻

黑狗最後畫面，倒地抽搐最終死亡。（民眾提供）

台東卑南鄉利嘉部落近期再度傳出毒狗事件，當地村長表示已向警方報案，但因為沒有實質證據，目前仍無法查出嫌疑人，而台東縣動物防疫所也表示，惡意毒殺動物將面臨刑事與民事雙重懲罰，最高可處兩年以下徒刑以及200萬元罰金。

性情溫馴的小黑狗因誤食毒餌，奄奄一息拖著虛弱身軀回家，但由於毒性發作，小黑狗痛苦的倒地掙扎，沒多久就一命嗚呼。台東卑南鄉利嘉部落近期再度傳出毒狗事件，雖然族人立即向警方報案，但因為沒有實質證據，目前仍無法查出嫌疑人。

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利嘉村村長林肯毅說，毒狗嫌疑人、過程也沒有證據，每隔一段時間會發生毒狗的事件，村民也一再的反應，只能請大家要把狗管理好之外，並注意可疑人物、是否有人在施放毒狗的藥物。

村長表示，光是4月就有一條巷道內發生3隻毛小孩慘遭毒手，提醒飼主外出務必看緊毛孩，不要亂吃地上的食物碎屑。但村民也表示，每次都是狗遛躂到戶外被毒殺，毒狗人也不是將毒餌放在狗的面前，「你怎麼確定他不是要毒老鼠？」，但即使存的心思是「只毒殺來我這裡的狗」，也實在狠心，偏偏此處又沒有監視器。

台東縣動物防疫所第四課長李崇暉表示，毒狗行為違反動物保護法第六條，任何人都不可以傷害動物，最高可以處到兩年以下有期徒刑，併科20萬至200萬的罰金。

鄉下養狗習慣大多仍是「放養」，但以極端手段改變習慣卻頻頻出現傷亡，又生問題，由於部落連續出現狗遭毒害的傳聞，動物防疫所將到現場設立警示標語，也呼籲族人不要放養犬隻，並加強周邊巡邏，以防再有憾事發生。

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