竹縣9月大女嬰沙發上突昏迷無呼吸 警消醫護接力搶救奇蹟甦醒

消防人員使用雙人急救法，1人壓胸、1人給氧氣。（新竹縣消防局提供）

新竹縣1名9個月大女嬰昨天被家屬發現在沙發上臉色發紺、失去意識，消防局獲報時，女嬰已無呼吸、無心跳，情況十萬火急，經救護人員與家屬接力搶救，在緊急CPR、給氧及進階處置下，女嬰成功恢復自主呼吸與心跳，送醫後更當場放聲大哭、恢復意識。響亮的哭聲讓現場所有醫護與救護人員瞬間紅了眼眶，直呼：「這是最美的聲音！」

縣府消防局表示，這起驚險意外發生在27日下午1時許。家屬說，當時將女嬰安置在沙發上休息，短短約3分鐘後返回查看，竟發現女嬰已臉色發紺、失去意識，嚇得立即撥打119求助，並在派遣員線上指導下進行CPR。

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光明高級救護分隊高級救護技術員賴俊傑表示，女嬰到院前心肺功能停止（OHCA），救護人員抵達時，女嬰臉色仍呈現發紺，無呼吸無意識的狀態，現場立即接手急救，迅速建立進階呼吸道、給予高濃度氧氣，並持續實施CPR。約2分鐘後，正準備建立骨針、給予急救藥物時，發現女嬰出現明顯自主呼吸，成功恢復生命徵象，讓現場所有人都鬆了一口氣。

女嬰送抵竹北東元綜合醫院後，原本安靜虛弱的她，突然「哇——」地一聲放聲大哭。從無聲到啼哭，短短幾分鐘，卻像經歷了一場生命奇蹟。

分隊長紀翔升表示，新竹縣平均每1至2個月就會發生一起嬰幼兒OHCA案件，其中最常見原因就是窒息。只要是OHCA案件，消防局都會啟動「雙軌派遣」機制，同步派遣兩輛救護車支援；本案現場更出動4名高級救護技術員，以最高規格進行急救處置，替患者爭取黃金救命時間。

光明高級救護分隊高級救護技術員許育誠指出，嬰幼兒急救除了施作CPR外，「給氧」更是關鍵。本案除使用高濃度氧氣外，也使用新採購、適合嬰幼兒的小號數進階呼吸道器材，器材首次投入實戰便成功搶回寶貴生命。

新竹縣消防局光明高救隊成功搶救9個月大女嬰，救護義消曾駿成（左起）、高級救護技術員李正群、賴俊傑、分隊長紀翔升、高級救護技術員許嘉雄、許育誠，與救護義消林辰穎聯手將女嬰從鬼門關前救回。（新竹縣消防局提供）

新竹縣政府消防局光明高級救護分隊27日合力將1名9個月女嬰從鬼門關前救回。（新竹縣消防局提供）

本案除使用高濃度氧氣外，也使用消防局近期新採購、適合嬰幼兒的小號數進階呼吸道器。（新竹縣消防局提供）

小兒CPR急救的按壓位置為兩乳連線下或胸骨下半段。（新竹縣消防局提供）

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