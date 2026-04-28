產婦子宮破裂嬰兒亡 主治醫師二審仍無罪

高等法院。（資料照）

新北市陳姓孕婦7年前到「愛麗生婦產科診所」待產，過程中發生子宮破裂、大量出血，黃姓主治醫師緊急改以剖腹產接生，但腹中男嬰仍不治；新北地檢署依過失致重傷、過失致死罪嫌起訴，一審新北地院認為證據不足，判無罪；二審高等法院今仍認為罪證不足，駁回檢方上訴，維持無罪。

判決指出，2019年9月23日深夜11時許，陳女至診所辦理入院準備生產，黃姓主治醫師對陳女施用具有催生效果的喜克潰錠時，未依國際婦產科聯盟指導原則使用1/8顆劑量，而是疏未注意而使用1/6劑量，隔天24日上午8點多，見未達預期效果後，再命值班的護理師用點滴使用另一藥劑催生。

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檢方認為，黃姓醫師本應注意雙重催生藥物作用，會造成孕婦子宮強烈收縮，本應隨時監視及密切觀察。到了24日下午2時18分，黃原以自然產方式接生，因發覺胎兒心音不正常，於2時55分決定改為剖腹產。

陳女在自然產時大量出血，胎兒則因子宮破裂而被擠壓至腹腔中，導致吸入性肺炎，大量羊水上皮吸入於肺臟，產後，診所隨即將胎兒急送新光醫院急救，但胎兒於下午6時許過世。

黃姓醫師坦承有替陳女施用具催生效果的藥劑，但否認過程有疏失，符合醫療常規。但新北地檢認定黃有過失，造成陳婦大出血重傷及嬰兒死亡，予以起訴。

新北地院審理，依證人證述、衛福部鑑定等，認為檢方舉證不足以證明黃醫師違反醫療常規或有過失責任，罪證不足，判黃無罪。

檢方上訴二審，高院審理後，今天宣判，維持一審的無罪認定。由於一審、二審皆判無罪，檢方若要上訴，須提出符合速審法規定的法定上訴事由。

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