漁船主機冒煙失動力 澎湖海巡化身「海上黑手」抽換滑油即時救援

真號漁船失去動力，海巡隊員深夜馳援。（澎湖海巡隊提供）

月黑風高的海上夜晚，漁船失去動力在無際海面上漂流，澎湖海巡隊今（28）日凌晨救援，隊員化身為「海上黑手」，為漁船抽換滑油，讓漁船重新恢復動力。

海巡署第十三巡防區調查指出，今日凌晨2時20分接獲報案，一艘本國籍「真」號漁船，船上1人，於西嶼西南方12浬，因機械故障失去動力，第十三巡防區立即通報第八（澎湖）海巡隊派艇救援。第八（澎湖）海巡隊第一時間調派線上PP-10087艇前往協處，上午4時16分抵達事發海域與「真」船會合。

請繼續往下閱讀...

由輪機長洪登結率隊員張耀仁、李柏諺等2員登船向船長了解狀況，船長表示該船主機於啟動後有冒煙情事，經海巡隊員深入探究機件故障原因，發現該船主機噴油嘴有滲油現象，導致燃油流至滑油櫃而使滑油黏度降低、潤滑效能下降，又因燃油滲入，滑油閃點急劇下降，造成主機運轉時產生冒煙情形，輪機長洪登結隨即與兩位海巡隊員協助「真」船抽除遭汙染滑油，並添加新的滑油進入。

凌晨4時50分恢復「真」船動力，後續由10087艇在旁戒護「真」船平安返回案山港，船長對於海巡署及時派艇救援，表達感謝。

海巡署金馬澎分署呼籲，船隻出海作業應加強航前檢查，確保航行安全，如在海上發生事故，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡隊將會立即前往處理，以保障民眾生命財產安全。

海巡隊員化身海上黑手，為漁船抽換滑油。（澎湖海巡隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法