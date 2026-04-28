女遭男友割喉赤裸衝超商求救保命 狠男自戕獲救否認犯行判6年

莊女遭男友割喉，血流如注衝超商求救。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

55歲呂姓男子去年9月15日晚間9點多，與51歲莊姓女友吵架後揚言共赴黃泉，持刀朝正在洗澡的莊女連砍多刀，莊女遭到割喉，血流如注，顧不得全身赤裸，急衝桃園夜市附近超商求救，桃園地院近日審結全案，依殺人未遂罪判處呂男6年有期徒刑。

當時呂男行凶後持刀自戕，警方及消防人員先將莊女送醫，再循著莊女勉強說出的「6樓、6樓，是被朋友持刀劃傷」，找到已自戕、昏迷在住處的呂男，2人被及時送醫治療保住性命。

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呂男審理過程否認犯行，辯稱在警詢時的自白，是警員誘導提問，並非他當時的意思，且該次警詢時他神智不清，供述不具任意性，實際上他對當時莊女如何受傷並無記憶等情事；不過，經法院勘驗警詢錄影，警員詢問時都有向呂男確認回答的真意，並給予呂男答辯時間及機會，且呂男精神狀態並非不能接受詢問。

判決指出，依據呂男自白、被害人陳述及相關超商監視錄影勘驗筆錄、被害人傷勢等，認為呂男行為時致被害人於死的犯意堅決，並與呂男於警詢及偵查中供稱要與被害人一起死的主觀想法相符，殺人未遂犯行堪以認定。

審酌呂男僅因與被害人發生爭執，竟持鋸齒刀的利刃攻擊被害人頸部，因被害人逃離並由他人協助就醫才倖免於難，另審酌呂男犯後否認犯行的態度，並衡以呂男犯罪動機、目的、手段、情節、被害人傷勢情形，以及呂男前科素行、智識及生活經濟狀況、被害人對量刑意見等，依殺人未遂罪判處呂男6年徒刑，扣案鋸齒刀沒收。

警消在套房找呂男，他自戕後昏迷浴室。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

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