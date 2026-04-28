洗車工酒駕撞死醫大生父求判無期 二審駁回仍判10年

台中23歲洗車工吳叡旻（中）無照、酒駕撞死陳姓醫大生還肇逃，上訴台中高分院今天判決駁回，仍維持10年刑期。（民眾提供）

台中市23歲洗車工吳叡旻去年3月與朋友飲酒狂歡後，無照駕駛豪華休旅車撞上擔任外送員的22歲陳姓醫大生，造成陳男慘死還肇逃，台中地院國民法庭去年12月判處吳男酒駕致死累犯9年、肇逃致死累犯5年，兩罪合併執行10年，陳男的主播父大嘆：「沒有公平正義可言」提出上訴，台中高分院審理時，陳父主張判處無期徒刑，台中高分院今天宣判，駁回上訴，仍維持10年刑期。

這起事故發生在去年3月8日凌晨，洗車工吳叡旻凌晨3點多與朋友飲酒唱歌後，私自開走高檔商旅車，卻無照酒駕高速闖紅燈，撞飛騎機車擔任外送員的22歲陳姓醫大生，事後並肇事逃逸躲回家中，直到清晨5點多才投案，酒測值高達每公升0.37毫克，辯稱酒駕心虛、肇事心慌而逃跑，檢察官依酒駕致死與肇事逃逸罪將他起訴。

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台中地院審理時，吳男道歉表示：「不是故意的、知錯了」求輕判；陳男父親則穿上兒子白袍、衣褲，用2千多字淚訴希望國民法官重判還兒子公道，台中地院國民法庭去年12月以陳男無照駕駛，且有多次交通違規逾期未繳納罰緩情形，並在酒後闖紅燈肇事撞死陳男，又畏罪逃逸，惡性甚大，判處吳男酒駕致死累犯，9年徒刑、肇逃致死累犯，5年徒刑，兩罪合併執行10年，可上訴；陳男的主播父大嘆：「沒有公平正義可言」提出上訴。

台中高分院審理時，陳男的父親沉痛表示，兒子自小用心栽培，卻因他人酒駕失去寶貴生命，「只判10年真的太輕」，強調吳男長期無照駕駛、累積大量罰單未繳，案發當天持續性危險駕駛，主張不應僅以酒駕致死與肇逃論罪，應納入《刑法》第185條妨害公眾往來安全罪，認為吳男行為如同「殺人機器上路」，請求法院從重量刑，判處無期徒刑。

吳男則認為一審量刑過重，強調一般酒駕致死案件刑度多落在3至5年，本案10年刑期已接近故意殺人罪標準，請求法官重新審酌。

台中高分院今天宣判，駁回上訴，仍維持10年刑期，仍可上訴。

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