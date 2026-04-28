為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    洗車工酒駕撞死醫大生父求判無期 二審駁回仍判10年

    2026/04/28 10:35 記者陳建志／台中報導
    台中23歲洗車工吳叡旻（中）無照、酒駕撞死陳姓醫大生還肇逃，上訴台中高分院今天判決駁回，仍維持10年刑期。（民眾提供）

    台中23歲洗車工吳叡旻（中）無照、酒駕撞死陳姓醫大生還肇逃，上訴台中高分院今天判決駁回，仍維持10年刑期。（民眾提供）

    台中市23歲洗車工吳叡旻去年3月與朋友飲酒狂歡後，無照駕駛豪華休旅車撞上擔任外送員的22歲陳姓醫大生，造成陳男慘死還肇逃，台中地院國民法庭去年12月判處吳男酒駕致死累犯9年、肇逃致死累犯5年，兩罪合併執行10年，陳男的主播父大嘆：「沒有公平正義可言」提出上訴，台中高分院審理時，陳父主張判處無期徒刑，台中高分院今天宣判，駁回上訴，仍維持10年刑期。

    這起事故發生在去年3月8日凌晨，洗車工吳叡旻凌晨3點多與朋友飲酒唱歌後，私自開走高檔商旅車，卻無照酒駕高速闖紅燈，撞飛騎機車擔任外送員的22歲陳姓醫大生，事後並肇事逃逸躲回家中，直到清晨5點多才投案，酒測值高達每公升0.37毫克，辯稱酒駕心虛、肇事心慌而逃跑，檢察官依酒駕致死與肇事逃逸罪將他起訴。

    台中地院審理時，吳男道歉表示：「不是故意的、知錯了」求輕判；陳男父親則穿上兒子白袍、衣褲，用2千多字淚訴希望國民法官重判還兒子公道，台中地院國民法庭去年12月以陳男無照駕駛，且有多次交通違規逾期未繳納罰緩情形，並在酒後闖紅燈肇事撞死陳男，又畏罪逃逸，惡性甚大，判處吳男酒駕致死累犯，9年徒刑、肇逃致死累犯，5年徒刑，兩罪合併執行10年，可上訴；陳男的主播父大嘆：「沒有公平正義可言」提出上訴。

    台中高分院審理時，陳男的父親沉痛表示，兒子自小用心栽培，卻因他人酒駕失去寶貴生命，「只判10年真的太輕」，強調吳男長期無照駕駛、累積大量罰單未繳，案發當天持續性危險駕駛，主張不應僅以酒駕致死與肇逃論罪，應納入《刑法》第185條妨害公眾往來安全罪，認為吳男行為如同「殺人機器上路」，請求法院從重量刑，判處無期徒刑。

    吳男則認為一審量刑過重，強調一般酒駕致死案件刑度多落在3至5年，本案10年刑期已接近故意殺人罪標準，請求法官重新審酌。

    台中高分院今天宣判，駁回上訴，仍維持10年刑期，仍可上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播