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    母親節選禮看過來！執行署5/5聯合拍賣會 鉑金包、寶石項鍊全都有

    2026/04/28 10:36 記者翁靖祐／台北報導
    雅格獅丹包。（記者翁靖祐翻攝）

    雅格獅丹包。（記者翁靖祐翻攝）

    法務部行政執行署臺北分署定於2026年5月5日下午3時，在該分署4樓拍賣室舉行「123聯合拍賣會」。本次釋出的標的清單具備高度話題性，除了位於臺北市大安區精華地段的房地物件外，更有因應母親節特別增設的真鴕鳥皮鉑金包、翡翠手鐲等精品變賣攤位，程序預計自當日下午2時30分起開放民眾投標與選購。

    在不動產標的部分，臺北分署此次釋出多項精華物件以挹注國庫。最受市場矚目的物件為座落於臺北市大安區龍泉段之土地，以及新生南路3段之建物。該標的因生活機能完善、地處市中心核心地帶，屬於法拍市場中罕見的物件。本次進入第3次拍賣程序，底價定為3050萬元。

    另一受矚目物件，是位於新北市烏來區小寮段面積達20餘萬平方公尺土地。該標的係在特別變賣程序後進行之減價拍賣，底價降至8000萬元。其餘不動產標的尚包括進行第2次拍賣，位於臺北市文山區興安段持分土地、第1次拍賣位於大安區仁愛段道路用地，以及進行第3次拍賣位於新北市坪林區土地等。

    除將公開競標「竝賞企業股份有限公司」等3家公司之股份與出資額外，由於本次拍賣時間點適逢母親節將屆，本次拍賣更有應景的精美名品進行現場變賣，拍賣品項包含南非真鴕鳥皮鉑金包、長夾及名片夾，還有倫敦雅格獅丹經典時尚女公事包，以及多款優質糯種翡翠手鐲、各式寶石項鍊等。無論是鴕鳥皮件的尊榮質感，抑或翡翠珠寶的典雅溫潤，皆是民眾挑選母親節禮物、傳達孝心的絕佳選擇。

    鉑金包。（記者翁靖祐翻攝）

    鉑金包。（記者翁靖祐翻攝）

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