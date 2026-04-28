嘉市T-CERT隊伍3生力軍加入行列

嘉市首批防災種子遠東機械、詠順科技與大醫生技完訓。（嘉市政府提供）

嘉義市推動「台灣民間自主緊急應變隊」（T-CERT）培訓計畫，讓更多企業與民眾具備在災害發生的第一時間自我防護與協助他人的能力，首批防災種子遠東機械、詠順科技與大醫生技完訓，昨（27）天中華電信嘉義光彩園區、新光三越嘉義垂楊店以及衛福部嘉義醫院新加入嘉市T-CERT隊伍，期透過「大手牽小手」合作模式，共享防災經驗並同步提升專業技能。

嘉市消防局昨天舉辦「今年度嘉市台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）推動說明會」由局長郭立昌主持，邀請參與嘉市T-CERT隊伍業者與會。郭立昌表示，此次說明會不僅是經驗的傳承，更是嘉市防災防護網升級的新起點，未來將持續挹注資源，作為企業最堅實的後盾，期盼透過「自助、互助、公助」緊密結合，共同打造讓市民安心、產業永續的堅韌嘉市。

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去年嘉市已成功輔導遠東機械、詠順科技及大醫生技等3家在地指標企業完成基礎培訓，T-CERT培訓課程內容結合理論與實作，涵蓋空間辨識、消防安全、救護實務與搜救訓練等多項主題，讓業者具備自助、互助與團隊應變能力。

今年加入的全新梯隊中，嘉市更將防護網由點連成面，納入了維繫城市運轉的關鍵能量點，包含肩負大嘉義資通訊樞紐的中華電信嘉義光彩園區、人潮密集的新光三越嘉義垂楊店以及公立醫療體系核心的衛福部嘉義醫院。

消防局表示，透過T-CERT的建立，嘉市串聯企業與政府的力量，將打造更堅實的民間防災網絡，未來將持續強化訓練與實作，讓更多團隊加入自主應變隊的行列，攜手提升城市防災韌性。

中華電信嘉義光彩園區、新光三越嘉義垂楊店以及衛福部嘉義醫院新加入嘉市T-CERT隊伍。（嘉市消防局提供）

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