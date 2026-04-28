北市知名火鍋店「這一鍋」濺血！ 醉男持酒瓶怒砸自己頭部

警方將砸頭自殘的徐男強制送醫。（記者姚岳宏翻攝）

台北市中山區吉林路知名火鍋店「這一鍋」，今凌晨發生流血意外，49歲徐姓男子與親友共5人前往聚餐，因不滿女友和兒子提前離席，情緒失控下，竟持玻璃啤酒瓶猛砸自己頭部，警方獲報趕抵，將滿臉是血且強烈反抗的徐男強制送醫。

據了解，當時店內民眾怕被波及，向警方報案「有人鬧事」，中山分局民權一派出所派員抵達時，見受傷的徐男獨自坐在餐廳外頭，不僅臉部與衣物沾滿鮮血，神智也因酒精影響而不清醒。

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雖然救護人員已趕抵，但徐男強烈抗拒就醫，並不斷試圖掙脫反抗，現場員警評估他有嚴重自傷行為，為防止傷勢惡化，同時確保周遭民眾安全，果斷施以強制力，配合醫護人員將他送醫治療。

警方呼籲，民眾飲酒應適量，勿因一時衝動造成自身或他人危險；若有家庭糾紛，應理性溝通或尋求協助。

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警方將砸頭自殘的徐男強制送醫。（記者姚岳宏翻攝）

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