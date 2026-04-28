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    首頁 > 社會

    北市商旅凌晨傳火警 住客抽菸釀禍竟落跑去板橋車站

    2026/04/28 10:12 記者王冠仁／台北報導
    警方逮到江嫌。（記者王冠仁翻攝）

    警方逮到江嫌。（記者王冠仁翻攝）

    台北市太原路1間旅館，在今天凌晨時刻發生火警，幸虧消防員撲滅火勢，沒有人員受傷；消防員勘驗火場，發現起火原因疑為人為跡象，通報警方。警方根據監視器畫面追查，發現起火房間的住客，在起火後迅速離開現場，警方於是鎖定66歲江姓男子追捕，並於板橋火車站逮到他。

    台北市消防局在今天凌晨4時許接獲報案，民眾聲稱太原路上1間商旅發生火警；消防員到場後迅速射水灌救，隨即撲滅火勢。不過，消防員事後勘驗火場時發現，起火點位於其中1間房間，且房內有人為燃燒痕跡，於是通報轄區警方。

    警方起先以為有人縱火，立刻向商旅業者調閱住客資料與監視器畫面追查。警方查出今天凌晨3時許，66歲江姓男子入住該處，他入住時還當著工作人員的面，在房間內抽菸被勸阻；4時許起火後，江男就迅速離開現場。

    警方研判，江男涉有重嫌，於是鎖定其逃亡動線追查，在今天清晨時刻循線到板橋火車站逮人，當時他正在等車，打算搭車前往宜蘭。

    據悉，江落網後，聲稱自己是抽菸不小心，才不慎引發火勢，他當時點燃香菸後要去房內浴室洗澡，沒想到香菸卻點燃房內的床單與地毯。

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