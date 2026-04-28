大樓深夜惡火！潮州三德路住宅火警 175人驚險疏散、2女燒燙傷送醫

潮州三德路住宅火警 175人驚險疏散、2女燒燙傷送醫。（擷取自屏東縣潮州鎮社團）

屏東縣潮州鎮三德路一處大樓住宅今（28）日凌晨發生火警，警消於凌晨3時23分接獲報案後迅速出動救援，火勢於4時03分撲滅，所幸未釀成更大傷亡，但仍有2名女性住戶受傷送醫。

消防局指出，現場共派遣潮州、竹田、萬巒、崁頂分隊及第二大隊支援，出動各式消防車輛9輛、消防人員18人，由第二大隊大隊長李東昇親自帶隊指揮搶救。抵達時大樓已有明顯火煙竄出，警消立即佈水線灌救，同步展開人員疏散作業。

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由於事發時間正值深夜，多數住戶仍在睡夢中，現場一度情況緊張，所幸消防人員逐層引導，共成功疏散175名住戶至安全地點，過程中未發生踩踏或混亂情形。

消防局表示，火勢控制後清查傷亡，共有2名40多歲女性住戶因逃生過程中遭燒燙傷，肢體約有二度燒傷、面積約3%，所幸意識清楚，經救護人員初步處置後，已送往潮州安泰醫院進一步治療。

至於起火原因及詳細財損情形，仍待火調人員進一步鑑識釐清。

潮州三德路住宅火警 175人驚險疏散、2女燒燙傷送醫。（擷取自屏東縣潮州鎮社團）

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