沒執照繼續燒！苗栗鑄造廠老闆無視停工令偷開工 遭判刑3月。（資料照）

苗栗一名李姓男子為企業社負責人，明知自家廠房從事灰鐵鑄造作業卻未領有空氣污染操作許可證，遭苗栗縣環保局勒令停工並開罰32萬元後，竟將公權力當成耳邊風，私下繼續操作排煙開工。苗栗地院法官近期審理後，依違反空氣污染防制法不遵行停工命令罪，判處李男有期徒刑3個月，得易科罰金。

判決書指出，李男在苗栗縣企業社從事鑄造業，依規定此類固定污染源必須先取得主管機關核發的設置及操作許可證才能動工，但李男卻在尚未取得證件的情況下，就擅自在廠房內非法操作。

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苗栗縣政府環保局於2023年底前往稽查時，發現該廠違法事證明確，除裁處32萬元重罰外，並於2024年3月間發函「即刻停工」，明確告知在取得許可證前不得擅自復工。

不料，李男收受公文後非無視停工命令持續生產，直到去年3月間，環保局再度會同警方突擊稽查，現場發現廠房不僅沒停工，竟還如火如荼操作中。

法官審理時認為，李男身為企業負責人，卻未領有許可證即逕行作業，收受停工處分後竟未遵行，顯然未能尊重主管機關的裁處命令，且對環境保護造成威脅，惡性不輕。

法官考量李男犯後坦承犯行、態度尚可，且過去並無犯罪前科，審酌其大學畢業的教育程度及家庭狀況等一切情狀，依空氣污染防制法「不遵行停工命令罪」判處有期徒刑3個月，可易科罰金。

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