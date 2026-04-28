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    曾是桃園5連霸議員吳宗憲涉詐助理費 判刑3年、沒收1451萬犯罪所得

    2026/04/28 09:17 記者鄭淑婷／桃園報導
    前桃園市議員吳宗憲涉詐領助理費逾1451萬元，桃園地院審結依違反貪污治罪條例共同犯利用職務機會詐取財物罪、共3罪，判處應執行有期徒刑3年，褫奪公權4年，犯罪所得全數沒收。（資料照）

    前桃園市議員吳宗憲涉詐領助理費逾1451萬元，桃園地院審結依違反貪污治罪條例共同犯利用職務機會詐取財物罪、共3罪，判處應執行有期徒刑3年，褫奪公權4年，犯罪所得全數沒收。（資料照）

    前桃園市議員吳宗憲涉詐逾1451萬元助理費，桃園地院審理終結，依違反貪污治罪條例共同犯利用職務機會詐取財物罪、共3罪，判處應執行有期徒刑3年，褫奪公權4年，犯罪所得全數沒收，其餘包括助理在內共7名被告，均獲緩刑。

    吳宗憲過去曾是觀音區5連霸議員，他被控於擔任桃園縣議會第15、16、17屆議員及市議會第1、2屆議員期間，與擔任其公費助理的范姜姓助理，以虛偽申報人頭助理方式詐領助理費，並由實際並未擔任議員公費助理的歐陽姓、張姓、彭姓、許姓、劉姓、葉姓、羅姓（已歿）等人，配合提供身分證件及帳戶資料，供吳宗憲製作不實資料，向議會申報為公費助理，待薪資、春節獎金款項匯入帳戶後，再由吳宗憲自行或指示范姜姓助理將款項提出並挪為私用，總計詐領逾1451萬元助理費，檢方去年11月起訴吳宗憲、范姜姓助理共8人，吳宗憲被收押至今年1月底獲50萬元交保。

    桃園地院歷經5個月審理，判決指出，被告均坦承犯行並有卷內事證，犯行堪以認定，並審酌被告等人犯罪時間具有延續性、犯罪型態均屬侵害公益，且犯罪類型同質性甚高，各自詐取財物方式及樣態相同，另考量個人犯罪行為的不法與罪責程度、施以矯正必要性，以及刑法數罪併是採取限制加重原則而非累加原則意旨，審結依3個共同犯利用職務機會詐取財物罪，判處吳宗憲有期徒刑各2年、均褫奪公權4年，應執行有期徒刑3年、褫奪公權4年，扣案犯罪所得1451萬8851元全數沒收。

    其餘包括范姜姓助理在內分別被判處1年到1年8個月不等有期徒刑，除吳宗憲不符緩刑要件，其餘被告全數獲緩刑，須向國庫支付10至20萬元。

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