3度握拳推擊女學生左胸成傷，竹縣國中學務主任遭判刑。（情境照）

新竹縣某國中簡姓學務主任在對女學生指正事情時，一時激動竟徒手推擊女學生左胸3次成傷，事後矢口否認故意傷害，但法官認為他身為師表，怎可能接連3次均「意外」或「過失」握拳觸及少女，最後依成年人故意對少年犯傷害罪處罰金3萬元。

法官調查，學務主任簡男與陳姓少女為師生關係，去年4月14日11時許，在位於新竹縣竹北市某校辦公室內，因陳女等人牽涉該校人際間流言細故，簡男遂對陳女指正宣導，竟以手部握拳方式，徒手推擊陳女左胸3次，致前胸部、上腹部挫傷疼痛。經陳女向竹北分局提告，新竹地方檢察署檢察官偵查後起訴。

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簡男矢口否認有傷害故意，辯稱當下不是推擊陳女，是在跟張姓少年講話過程中碰到陳女，不承認故意傷害。

陳女說簡男當時廣播要她跟張姓少年到國中學務處報到，二人到學務處時，簡男先跟她說不要在網路上亂傳謠言，講到一半，突然往她胸口連續揮打3拳，隨後又持續責罵長達30分鐘。

法官認為被告身為師表，本可輕易避免與少女間任何肢體接觸，如何能接連3次均「意外」或「過失」觸及少女？又為何皆以「握拳」方式為之？可見根本就是有意的推擊行為。

法官審酌被告與告訴人為師生關係，當時為處理校內學生人際間之流言細故，本係為盡職責釐清狀況，確保各學生權益，卻因一時失慮，在指正宣導時，或因不滿學生當下對於該事件的態度或回應，卻仍以握拳方式推擊學生左胸3次，致其前胸部、上腹部挫傷疼痛，且否認犯行未與告訴人和解，目前待業、生活仰賴先前積蓄，最後依成年人故意對少年犯傷害罪，處罰金3萬元。

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