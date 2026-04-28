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    出獄3個月秒掏99萬買毒 重病男落網喊「養老母」求交保

    2026/04/28 06:45 記者王捷／台南報導
    方男涉毒品案在服刑後的假釋期間，再捧99萬多元買毒再被捕遭押。他稱罹病且須養家求交保，台南地院認其財力雄厚，具逃亡與再犯風險，駁回聲請並裁定延押。（記者王捷攝）

    方男涉毒品案在服刑後的假釋期間，再捧99萬多元買毒再被捕遭押。他稱罹病且須養家求交保，台南地院認其財力雄厚，具逃亡與再犯風險，駁回聲請並裁定延押。（記者王捷攝）

    假釋出監僅3個月，方姓男子再掏99萬買毒品被逮，但羈押後他自稱罹病所剩時間不多，突然想照顧年邁父母求交保。但台南地方法院認為他財力雄厚、逃亡風險高，還有反覆實施犯罪的風險，所以駁回他聲請。

    方男去年1月剛因毒品案獲假釋，但出獄才3個月，又在假釋期間犯案，以100多萬元購買大量毒品，甚至一口氣拿出99萬多現金交易，讓法官合理懷疑他有能力與動機逃亡，藉此規避未來面臨的重刑。

    羈押期間，方男試圖以親情與健康狀況爭取交保，判決書公開他的說法，他自稱罹患人類免疫缺乏病毒（HIV），家裡做粗工，胞兄已經成家，父親早早出門工作，母年邁病重獨自在家。

    方男說，犯案後他相當後悔，羈押期間已有深刻悔悟，母親一個人在家需要人照顧，很擔心無法再次奉養母親，在前案也沒有棄保，都有準時開庭，不會逃避，讓他協助父親把工作處理好，等待執行期間照顧母親，他保證不會再犯、也不會逃亡，也都有供出上游，配合偵辦，請求給予聲請具保停止羈押。

    然而，法官認為，司法審查核心在於防逃與防範再犯，個人家庭困境雖然令人同情，但在法律實務上，不能作為推翻羈押必要性的法定事由，而且販毒重罪對社會秩序威脅極大。

    羈押的制度，是為了確保追訴犯罪並保障大眾安寧，法院評估，方男屢次涉毒品案，為確保今年7月的審理程序能順利進行，除了限制其人身自由，目前並無其他更溫和的替代方案可供選擇，所以駁回交保聲請。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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