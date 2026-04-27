士檢表揚社會勞動執行機構 感謝勞動人奉獻

士林地檢署王以文檢察長（左）親自頒贈獎狀，感謝民間機構協助。（記者吳昇儒翻攝）

易服社會勞動制度，是受輕罪受刑人開啟另一扇窗，有些家庭，為讓當事人避免監濡染惡習，在維持家計與工作的同時，也能以實際行動補償社區，回饋社會。因此，士檢為了讓勞動人能順利完成勞務，且歸功於背後協助執行機構，今特別邀集轄內各執行機構與會外，也特別表揚7家績優機構，由士林地檢署王以文檢察長親自頒贈獎狀。

王以文檢察長表示善盡機構督導管理的責任，讓易服社會勞動制度發揮預期功能，期待社會勞動人與社區建立良善互動，特別感謝願提供安全勞動環境，讓社會勞動人創造產值，造福鄰里。

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為確保施作安全，降低災害， 特別邀請台北市勞動檢查處蔡宗哲檢察員主講職業安全衛生知識，蔡檢察員憑藉豐富的現場勞檢經驗，深入淺出地講解施作安全作業程序，提升機構工安警覺性。

此次座談會由江柏青主任檢察官主持，大龍養護中心執行機構徐櫻芬督導在會中分享執行經驗，她表示到機構履行社會勞動的人形形色色，刑責雖輕，但負載的心情各異，她每天領著這群社會勞動人，細心打理住民區域外的角落，讓住民及家屬有乾淨宜人的空間，他溫暖包容每個人的差異，讓他們在勞動中重拾尊嚴，每一個人都是過客，但不一樣的是有些人即使期滿離開，仍願意帶著一份認同，以志工的身分再次歸來，延續這份奉獻的價值。

士林地檢署林世裕科長，無論颳風下雨，每天都會親自領著社會勞動人到施作現場，上工前反覆叮嚀、按其專長分派任務後，才交由專人接手，小郭（化名）到地檢署協助刷油漆，在期滿前，看著未完工的牆面，眼底盡是牽掛，他感謝林科長提供一個尊嚴友善的空間。林世裕科長表示，這不僅是行政責任，更是一份協助其重返社會的使命，希望為他們創造更多可能。

士林地檢署王以文檢察長親自頒贈獎狀，感謝民間機構協助。（記者吳昇儒翻攝）

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