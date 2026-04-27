失聯移工雙載拒檢害警受傷 2正義哥協助壓制、1人落跑

高雄市鳳山區失聯移工拒檢，拉扯中害警受傷，2民眾見狀上前合力壓制逮1人。（民眾提供）

高雄警方今晚於鳳山區發現2名男子共乘1輛機車形跡可疑，2男見警拒檢，1人落跑、另1人與警方發生拉扯，造成警員手腳擦挫傷，警民合力壓制逮捕越南籍凌姓失聯移工，警訊後將他依違反入出國及移民法，移請移民署高雄市專勤隊遣送回國。

鳳山警分局埤頂派出所巡佐簡志帆、警員林義澄今晚巡邏行經鳳山區中正路與光遠路口，發現2名男子共乘一輛重型機車停等紅燈、形跡可疑，警方查詢車牌資料發現車主為越南籍失聯移工，立即上前攔查2人。

請繼續往下閱讀...

不料2人拒不配合，後座男子趁機落跑，駕駛企圖掙脫離去，當街與警方發生拉扯，造成警員手腳擦挫傷，警方朝駕駛噴灑辣椒水，過程中有2名熱心民眾見狀，主動上前協助，在警民合力圍捕下，迅速將駕駛壓制在地。

警方進一步查證，駕駛拒絕表明身分，經運用外來人口身分識別系統比對，確認為越南籍失聯移工凌姓男子（24歲），失聯時間為今年2月15日，警訊後將他依違反入出國及移民法，移請移民署高雄市專勤隊遣送回國。

鳳山警方表示，對於任何違法情事，均秉持依法行政、強力執法立場，感謝熱心民眾見義勇為、及時協助，展現警民合作守護治安的力量；警方也呼籲民眾遇警方依法攔查時，應配合查證，切勿抗拒執法，以免觸法，並影響公共安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法