4/27 威力彩3.3億摃龜！今彩539頭獎800萬落台中

第115000103期今彩539頭獎開出1注，第115000034期威力彩頭獎摃龜。（擷取自台彩官網、本報合成）

4月27日開獎的第115000103期今彩539頭獎開出1注，由台中市南屯區向上路一段639號1樓「新鵬投注站」開出；第115000034期威力彩頭獎3.3億元摃龜。

第115000034期威力彩中獎號碼為「第一區：06、08、27、33、35、38，第二區：02」。頭獎摃龜；貳獎開出1注，每注可得580萬9397元；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共66注中獎，每注可得2萬元；伍獎共285注中獎，每注可得4000元；陸獎共2183注中獎，每注可得800元；柒獎共4106注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬2425注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬7319注中獎，每注可得100元；普獎共5萬1461注中獎，每注可得100元。

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第115000103期今彩539中獎號碼為「08、18、20、23、27」。頭獎開出1注，每注可得800萬元；貳獎共390注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬1164注中獎，每注可得300元；肆獎共10萬3727注中獎，每注可得50元。

第115000103期39樂合彩中獎號碼為「08、18、20、23、27」。四合開出17注，每注可得21萬2500元；三合共780注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2萬2634注中獎，每注可得1125元。

第115000103期3星彩中獎號碼為「641」。壹獎共35注中獎，每注可得5000元。

第115000103期4星彩中獎號碼為「1056」。壹獎共24注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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