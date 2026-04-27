人倫悲劇！板橋兒遺體發臭 失智母伴屍多日

新北市板橋永豐街一處公寓，近日傳出臭味，鄰居報警破門，赫見失智七旬老母親，及身亡的50餘歲兒子。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋長安街一處公寓，近來傳出惡臭，鄰居今天下午報警破門，一進屋內赫見一名男子全身發黑、倒臥地上明顯死亡，一旁七旬老母親則呆坐一旁。警方詢問時，不斷重複話語，疑罹患失智症，從老婦人精神狀況尚可，不排除五旬兒子疑因心血管疾病猝逝，失智老母親不知道愛子身亡仍伴屍，令人不勝唏噓，老婦人未同住的女兒正趕往途中，將接回老婦人照顧。

這起相驗案發收在今天下午3時許，板橋區永豐街一處公寓4樓近來傳出惡臭味，由於屋內居住一名50餘歲男子及七旬老母親，多天未出門，鄰居擔心不測報案，里長陪同破門，但門一開，發現老婦人不知道愛子猝逝，仍呆坐客廳，等待身故愛子買午餐給她吃。

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警方到場，現場沒發現藥袋，採證沒外力介入，加上老婦人生命徵象穩定、精神不差，兒子身上沒有外傷，初判兒子疑因心血管疾病急病猝逝。

警方採證後，通知婦人女兒趕來照顧，後續通報新北地檢署辦相驗，釐清死因與死亡時間。

新北市板橋永豐街一處公寓，近日傳出臭味，鄰居報警破門，赫見失智七旬老母親，及身亡的50餘歲兒子。（記者吳仁捷翻攝）

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