台中地院後方槍擊案 槍手落網遭聲押禁見

台中市張姓男子（戴安全帽），昨天對林姓男子開槍，今天被移送台中地檢署，檢方依殺人未遂等罪嫌，向台中地院聲請羈押禁見。（民眾提供）

台中西區府後街、台中地方法院後方昨天下午2點32分傳出槍響，一名26歲林姓男子駕駛休旅車搭載張姓男子（46歲），張男卻在車內朝林男開槍，林男腹部中彈後跑到一旁咖啡店求救，張男則徒步逃逸，警方立刻將林男送往中國醫藥大學附設醫院搶救，經調閱監視器全力追緝，下午5點20分在張男住處將他逮捕，並起出做案槍枝，初步研判疑是毒品買賣糾紛引發殺機，張男今天下午移送台中地檢署複訊後，向法院聲請羈押禁見。

台中市消防局昨天下午2點32分接獲報案，指稱西區府後街有創傷案件，到場時發現林姓男子（26歲）腹部疑似有槍傷，意識清楚，立刻給予救護處置後送中國附醫急救。

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警方調查發現，張姓嫌犯（46歲）昨天下午2點30分，在四維街與府後街口，坐上林男休旅車副駕駛座，林男剛開沒多久，張男就在府後街車內朝林男腹部射擊1槍，隨後徒步逃逸。

警方獲報立即調閱監視器鎖定張嫌犯案，昨天下午5點20分在張男位於西區四維街住處將他拘提到案，當場查扣作案用手槍1支、穿著衣物、行動電話等證物。

張男今天下午移送台中地檢署複訊，檢察官綜合張男供述、監視錄影畫面、被害人診斷證明書及扣案槍彈等相關證據，認為張男涉犯殺人未遂、未經許可持有具殺傷力之手槍、子彈等罪嫌重大，其中所犯殺人未遂罪為最輕本刑10年以上重罪，且有事實足認其有逃亡、湮滅證據、勾串共犯之虞，訊後向台中地院聲請羈押禁見。

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